FOREX-El dólar retrocede y el "kiwi" salta ante la divergencia de tipos

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 27 nov (Reuters) - El dólar se encaminaba el jueves hacia su mayor caída semanal en cuatro meses, mientras el comercio se diluía de cara al festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos, dejando a los inversores reflexionando sobre el próximo año, en el que Estados Unidos parece cada vez más solo a la hora de recortar tipos. El yen avanzaba un 0,4% a 155,87 por dólar en los mercados asiáticos, favorecido por el tono agresivo de las autoridades del Banco de Japón, y el euro superaba los 1,16 dólares. Un resurgido dólar neozelandés saltó a un máximo de tres semanas de 0,5728 dólares y ha ganado alrededor de un 2% desde el cambio de tono del banco central un día antes.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el miércoles, pero dijo que se estaba estudiando la posibilidad de mantenerlos y señaló que el ciclo de relajación probablemente había terminado. Con la ayuda de algunos datos económicos sólidos el jueves, los mercados ven que los tipos subirán y prevén una subida para diciembre de 2026. Ello contrasta con los recortes de más de 90 puntos básicos previstos por la Reserva Federal estadounidense de aquí a finales del próximo año.

Los datos mostraron que las ventas minoristas neozelandesas aumentaron en el tercer trimestre, mientras que la confianza empresarial alcanzó su nivel más alto en un año.

"Los brotes verdes del 'kiwi' están empezando a brotar rápidamente", dijo Imre Speizer, estratega de Westpac.

EL RENDIMIENTO DEL "AUSSIE" El dólar australiano también se ha revalorizado tras conocerse el miércoles un dato de inflación superior al esperado, lo que refuerza la idea de que el ciclo de relajación también ha llegado a su fin.

Los tipos australianos a 3 años

y 10 años, del 3,86% y el 4,5% respectivamente, son los más altos del G10, lo que, según los analistas, hace que la divisa parezca barata.

A 0,6536 dólares estadounidenses, el "aussie" se encuentra en medio de un canal en el que ha cotizado durante unos 18 meses. Sin embargo, Kit Juckes, de Société Générale, señala que últimamente ha seguido más de cerca al yuan chino que a los tipos de interés, lo que podría favorecer nuevos avances, ya que el yuan ha subido con fuerza en las últimas sesiones.

La resistencia del mecanismo de fijación del banco central chino estabilizó el yuan a 7,08 por dólar el jueves. La libra esterlina subía a su nivel más alto desde finales de octubre, 1,3265 dólares, y se encaminaba a la mayor subida semanal desde agosto, después de que el presupuesto británico aliviara algunas preocupaciones sobre las finanzas del país.

DÓLAR A LA BAJA El índice del dólar estadounidense se mantuvo estable en 99,433, tras retroceder desde el máximo de seis meses alcanzado hace una semana y encaminarse a su mayor caída semanal desde julio.

"El mercado pronto estará pensando en las grandes operaciones para 2026 y dudo mucho que un 'largo USD' sea una de ellas", dijo el presidente de Spectra Markets, Brent Donnelly.

Según Donnelly, si el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, un defensor de los recortes de tipos, fuera nombrado próximo presidente de la Reserva Federal debería ser un catalizador negativo para el dólar.

"Una vez que pasemos del viernes, toda la demanda corporativa y de dinero real en USD habrá terminado". (Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)