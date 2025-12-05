FOREX-El dólar roza mínimos de cinco semanas ante las apuestas a un recorte de tipos de la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 5 dic (Reuters) - El dólar estadounidense seguía el viernes cerca de mínimos de cinco semanas, mientras los inversores se preparaban para una bajada de tipos de la Reserva Federal la semana que viene.

El billete verde se mostraba especialmente débil frente al yen, mientras que la divisa japonesa alcanzaba máximos de casi tres semanas ante las expectativas de que el Banco de Japón reanude su campaña de subidas de tipos a finales de este mes.

Los mercados esperan una reducción de los tipos de interés en un cuarto de punto en Estados Unidos cuando el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, se reúna los días 9 y 10 de diciembre, y la atención se centrará en cualquier señal sobre la magnitud de la flexibilización adicional que se avecina. El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis competidores, caía un 0,2% hasta 98,929 a las 0623 GMT, dirigiéndose de nuevo hacia el mínimo de cinco semanas del jueves en 98,765. El índice se prepara para una caída del 0,6% esta semana.

Los operadores valoran en un 86% las probabilidades de un recorte de la Reserva Federal el próximo miércoles, y potencialmente de 2 a 3 reducciones más el año que viene, según datos de LSEG.

Los responsables de la Reserva Federal han estado observando atentamente el mercado laboral para determinar si la economía necesita más apoyo.

Los datos de la noche mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó a un mínimo de más de tres años la semana pasada, pero puede haber estado sesgado por el festivo de Acción de Gracias.

El panorama de los datos sigue siendo incompleto después de que el cierre de la Administración, de duración récord, retrasara algunas publicaciones e impidiera que se recopilaran otros datos.

Las cifras mensuales de las nóminas se publicarían normalmente el viernes, pero se han retrasado hasta mediados de diciembre, y las cifras del mes anterior nunca se publicaron.

En cambio, uno de los indicadores de inflación preferidos por la Reserva Federal, el deflactor PCE, se conocerá más tarde el viernes, aunque los datos corresponden a septiembre. Los economistas encuestados por LSEG esperan un aumento mensual del 0,2% en la cifra subyacente.

"En nuestra opinión, un aumento del 0,2% mensual o inferior animará al Comité Federal de Mercado Abierto a recortar el tipo de interés de los fondos la próxima semana", escribió Carol Kong, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia, en una nota a clientes.

"Nuestro análisis sugiere que el riesgo es un aumento suave de la inflación subyacente PCE de solo el 0,1%". (Información de Kevin Buckland; edición de Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)