Forex-el dólar se acerca a máximos de 7 semanas con los inversores pendientes de la fed

(Actualizaciones a las 0505 GMT)

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 8 oct (Reuters) - El dólar se aferraba el martes a máximos de siete semanas frente a las principales divisas, mientras los inversores reflexionaban sobre las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos, después de que el informe de empleo de la semana pasada, mejor de lo esperado, echara por tierra las apuestas de grandes recortes de tipos, a la vez que la escalada de la tensión en Oriente Próximo mermaba el apetito de riesgo.

Los operadores han modificado drásticamente sus expectativas de relajación monetaria por parte de la Reserva Federal este año. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ya no dan por hecho un recorte de tipos en noviembre y atribuyen un 86% de probabilidades a una reducción de 25 puntos básicos. En total, reflejan 50 puntos básicos de flexibilización para diciembre, frente a más de 70 puntos básicos una semana antes. Esto ha mantenido al dólar en primera línea y le ha llevado a alcanzar máximos de varias semanas frente al euro, la libra esterlina y el yen, aunque el yen recuperaba parte de sus pérdidas el martes, ya que el aumento de los temores geopolíticos provocó flujos de refugio. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a sus principales rivales, alcanzaba por última vez 102,38, justo por debajo del máximo de siete semanas de 102,69 que tocó el viernes.

Kieran Williams, responsable de divisas para Asia de InTouch Capital Markets, afirma que la reducción de los esperados recortes por parte de la Reserva Federal, junto con la solidez de los datos y la perspectiva de un escenario de "no aterrizaje" en el que el mercado laboral siga ardiendo aunque la inflación se enfríe, han contribuido a sostener el dólar. "Aunque el dólar tiene margen para fortalecerse a partir de aquí, dada la corrección de las perspectivas monetarias, con expectativas de tipos más altos, tras el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), podrían ser necesarios otros catalizadores", dijo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el lunes que apoya más recortes de tipos a medida que la economía avanza por una senda saludable, y dijo que cree que es conveniente que la Fed sea prudente y no se exceda en la relajación monetaria. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía por encima del 4% en horas asiáticas, tras haber tocado ese nivel el lunes por primera vez en dos meses, ya que los operadores redujeron las apuestas sobre recortes de tipos a gran escala. Esta semana, la atención de los inversores se centrará en el informe sobre la inflación que se publicará el jueves, así como en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, cuya publicación está prevista para el miércoles.

"No vemos que se den las condiciones para una recesión, y creemos que la economía está en relativa buena forma a pesar de la actual desaceleración", dijo Steve Boothe, gestor de carteras de la división de renta fija de T. Rowe Price. "Esperamos que la Fed aplique otros 2 recortes de tipos de 25 puntos básicos este año, para un total de 6 recortes el año que viene". Mientras tanto, los mercados de renta variable chinos volvieron con una fuerte apertura tras una semana de vacaciones, pero limitaron algunas ganancias al disiparse un poco el optimismo en torno a las medidas de estímulo por la falta de detalles. El yuan cedió un poco ante la fortaleza del dólar, con el yuan terrestre debilitándose hasta 7,0635 por dólar. Por otra parte, el euro alcanzaba los 1,09865 dólares, no lejos del mínimo de siete semanas de 1,09515 dólares que marcó la semana pasada. La libra se situaba en 1,3094 dólares, cerca del mínimo de más de tres semanas de 1,30595 dólares que tocó el lunes. El yen se apreciaba ligeramente a 148,07 por dólar, tras haber caído el lunes a un mínimo de siete semanas de 149,10, mientras los operadores analizaban la senda de los tipos de interés que probablemente adopte el Banco de Japón a corto plazo. La semana pasada, el nuevo Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, sorprendió a los mercados al afirmar que la economía no estaba preparada para nuevas subidas de los tipos de interés. Estos comentarios hicieron caer al yen y sembraron dudas sobre la agresividad del Banco de Japón a la hora de subir los tipos. En otras divisas, el dólar australiano caía a su nivel más bajo desde el 16 de septiembre, 0,6715 dólares, después de que las actas de la última reunión del banco central del país sonaran ligeramente moderadas y de que el repunte de las acciones chinas perdiera impulso. El dólar australiano retrocedía en el momento de elaboración de este artículo un 0,24%, hasta los 0,6742 dólares. El dólar neozelandés cotizaba plano a 0,6127 dólares, a la espera de la decisión de política monetaria del miércoles. La mayoría de los economistas consultados por Reuters la semana pasada pronosticaron que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortaría los tipos de interés en 50 puntos básicos.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; editado por Shri Navaratnam y Jamie Freed; editado en español por Javi West Larrañaga)

