Forex-el dólar se acerca a máximos de dos semanas antes de la avalancha de datos de empleo

SINGAPUR, 3 sep (Reuters) - El dólar subía el martes y se mantenía cerca de máximos de dos semanas, mientras los inversores se preparaban para una serie de datos económicos, entre ellos los datos de creación de empleo en Estados Unidos, que se darán a conocer el viernes y podrían influir en la magnitud de la esperada rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El euro bajaba un 0,16% a 1,1055 $, no lejos del mínimo de dos semanas de 1,1042 $ que tocó en la sesión anterior, mientras que la libra cedía un 0,17% a 1,3124 $. Por su parte, el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidoras, subía un 0,11% hasta 101,77, justo por debajo del máximo de dos semanas de 101,79 que alcanzó el lunes. El índice caía un 2,2% en agosto ante las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos. Esta semana, la atención de los inversores se centrará en los datos de las nóminas estadounidenses que se publicarán el viernes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apoyara el mes pasado un inminente inicio de los recortes de los tipos de interés, en un guiño a las preocupaciones sobre el mercado laboral.

Antes, el miércoles se publicarán las ofertas de empleo y el jueves las peticiones de subsidio por desempleo. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando en un 69% la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos (pb) cuando la Reserva Federal se reúna los días 17 y 18 de septiembre, y en un 31% la probabilidad de un recorte de 50 pb.

La sobrecarga de datos laborales de esta semana será crucial para romper el debate entre un recorte de 25 o 50 puntos básicos en septiembre, dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo. "Si los datos siguen siendo sólidos, es más probable un recorte de 25 puntos básicos. Sin embargo, unas nóminas no agrícolas débiles, especialmente si caen por debajo de 130.000 con otro salto al alza en la tasa de desempleo, podrían empujar al mercado de tipos más cerca de valorar un recorte de 50 puntos básicos". Los economistas encuestados por Reuters prevén la creación de 165.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en agosto, frente al aumento de 114.000 del mes anterior. Win Thin, responsable mundial de estrategia de mercado de Brown Brothers Harriman, dijo que los datos de la semana pasada confirmaban lo que los mercados ya sabían. "Es decir, el crecimiento económico de Estados Unidos sigue siendo sólido, impulsado por un fuerte consumo, aunque la desinflación continúa lenta pero segura". Los datos del viernes mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) –la medida de inflación preferida de la Fed– subió un 0,2% en julio, igualando las previsiones de los economistas, lo que mantiene al banco central estadounidense en la senda de recortar los tipos. "Estamos en un momento 'Goldilocks' (Ricitos de Oro, en español) ahora mismo y por eso seguimos creyendo que la Fed empezará a recortar los tipos este mes de forma muy gradual", dijo Thin en una nota.

La economía de Ricitos de Oro hace referencia a un estado ideal de una economía en el que esta no se expande ni se contrae demasiado, permitiendo un crecimiento económico constante, que evita una recesión, pero no tanto como para que aumente demasiado la inflación. Los mercados, sin embargo, anticipan recortes de 100 puntos básicos en las tres reuniones restantes de este año. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años apenas variaba hasta el 3,915% en la reanudación de las operaciones en Asia tras el festivo del lunes en Estados Unidos. Por otra parte, el yen se cambiaba a 146,50 por dólar, un 0,3% más que el día anterior, pero aún cerca del mínimo de dos semanas de 147,16 alcanzado el lunes. Los analistas señalaron que el movimiento del yen probablemente no fuera más que una corrección de la caída del lunes, cuando los mercados estadounidenses estuvieron cerrados, lo que provocó una escasa liquidez y movimientos bruscos. El dólar australiano descendía 0,8 $, hasta los 0,6737 $, a la espera del informe sobre el producto interior bruto (PIB) que se publicará el miércoles, tras subir un 3,5% en agosto. El dólar neozelandés bajaba un 0,75% a 0,61875 $, tras subir un 5% el mes pasado.

