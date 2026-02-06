FOREX: el dólar se acerca a su máximo en dos semanas, mientras derroche en IA asusta a inversores

Por Amanda Cooper

LONDRES, 6 feb (Reuters) - El dólar cotizaba cerca de máximos de dos semanas el viernes, aprovechando su atractivo como refugio seguro, mientras los inversores liquidaban algunas de sus posiciones más arriesgadas tras la profunda caída de las acciones, las criptomonedas y los metales preciosos, debido a la preocupación por el aumento del gasto relacionado con la inteligencia artificial este año.

* El yen japonés subía ligeramente, pero aún así se encaminaba hacia su peor rendimiento semanal frente al dólar desde octubre y ha cedido la mayor parte de las fuertes ganancias de finales de enero, mientras los operadores se preparan para las elecciones nacionales del domingo.

* Las acciones mundiales han experimentado su mayor caída semanal desde noviembre, ya que los inversores se muestran preocupados por el enorme gasto en inteligencia artificial, así como por el impacto en cadena de las herramientas de IA de rápido avance que podrían trastocar diversos sectores.

* El índice dólar, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, bajaba un 0,1%, pero aún así acumulaba un alza semanal de un 0,7% y se situaba en torno a su nivel más alto desde el 23 de enero.

* El catalizador de la subida de esta semana fue la nominación el viernes pasado de Kevin Warsh, que no se considera un gran defensor de las fuertes bajadas de tasas, como próximo presidente de la Reserva Federal.

* Lo siguiente para los operadores de divisas es la publicación retrasada del informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se dará a conocer la próxima semana. Diversas medidas de la fortaleza del mercado laboral esta semana han sugerido que la mayor economía del mundo está perdiendo algo de impulso y los operadores están valorando ahora una mayor probabilidad de que se recorten las tasas de interés en la primera mitad de este año, en lugar de en la segunda.

* El yen se fortalecía a 156,92 unidades por dólar antes de las elecciones del domingo, en las que podría producirse la victoria de la primera ministra Sanae Takaichi.

* El euro subía un 0,1% a 1,1791 dólares después de que el Banco Central Europeo mantuvo el jueves las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, y restó importancia al efecto de las fluctuaciones monetarias en sus decisiones futuras.

* La libra esterlina recuperaba parte de la caída de casi un 1% del jueves y subía un 0,3%, a 1,3565 dólares. El Banco de Inglaterra también mantuvo las tasas sin cambios el jueves en una votación inesperadamente reñida y afirmó que es probable que los costos de financiación bajen si se mantiene la caída prevista de la inflación.

* En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin volvía a situarse en torno a los 65.000 dólares, tras haber alcanzado su mínimo desde octubre de 2024, con 60.017 dólares, y se encaminaba a una caída del 14% en la semana, la más pronunciada desde noviembre de 2022. (Información adicional de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)