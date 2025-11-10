FOREX-El dólar se debilita ante la esperanza de que el cierre de EE. UU. llegue a su fin

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 10 nov (Reuters) -

El dólar estadounidense se debilitaba el lunes ante los indicios de que la Administración federal podría reabrir pronto, lo que reforzó la confianza de los inversores tras una serie de datos económicos débiles. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, caía un 0,1%, hasta 99,643, después de que el Senado votara a favor de una medida que podría financiar a la Administración estadounidense hasta enero.

Tony Sycamore, analista de mercados de IG en Sídney, dijo: "Esto ha llegado justo a tiempo. El retroceso que vimos en el dólar a finales de la semana pasada probablemente continúe ahora".

El viernes, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se debilitó a su nivel más bajo en casi 3 años y medio a principios de noviembre, cerca de su nadir histórico, mientras el cierre de la Administración se prolongaba hasta convertirse en el más largo de la historia.

"Los datos de confianza del consumidor fueron impactantes y una prueba bastante clara de que el cierre estaba afectando a los hogares, así que esto alivia el daño que se ha hecho", añadió Sycamore, refiriéndose a la perspectiva de que se ponga fin al cierre.

En el mercado de predicción Polymarket, la probabilidad implícita de que el cierre termine antes del 15 de noviembre subió al 92%.

Frente al yen, el dólar se apreciaba un 0,2%, hasta 153,80 yenes, tras los comentarios que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hizo el lunes, afirmando que trabajaría en el establecimiento de un nuevo objetivo fiscal que se extendiera a lo largo de varios años para permitir un gasto más flexible, diluyendo esencialmente el compromiso del país con la consolidación fiscal.

El resumen de opiniones del Banco de Japón del lunes también decía que "la niebla que rodea las perspectivas económicas de Japón ha empezado a despejarse en comparación con julio".

Los operadores están evaluando el impacto de las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habían provocado una oleada de producción este año antes de la fecha límite de Estados Unidos para implementar aranceles a las importaciones extranjeras. Los datos del fin de semana mostraron que la inflación de los precios al consumidor en China aumentó más rápido de lo esperado, lo que se produjo después de que el Gobierno informara de la mayor caída de las exportaciones desde febrero.

"Esperamos una nueva desaceleración del crecimiento económico de Asia, ahora que de las exportaciones ha llegado a su fin", escribió Eric Robertsen, jefe global de investigación y estratega jefe de Standard Chartered Bank, en una nota de investigación. "Y con el ciclo de recorte de tipos de la región casi completado, esperamos que las entradas en activos locales se ralenticen", dijo. "También vemos un riesgo de que la abundante liquidez global que ha apoyado a los activos globales en 2025 podría ofrecer menos apoyo en 2026", agregó. "Esto podría sugerir nuevos avances para el dólar estadounidense en los próximos 12 meses".

Los inversores están conteniendo las apuestas a nuevos recortes de tipos por parte del banco central estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años

subía 4,26 puntos básicos, hasta el 4,1356%, frente al 4,093% del cierre del viernes.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, la negociación de los futuros de los fondos federales implica una probabilidad del 63%, frente al 67% del viernes.

El euro se depreciaba un 0,1%, hasta 1,1559 dólares, mientras que la libra esterlina se cambiaba a 1,3148 dólares, un 0,1% menos que el día anterior. El yuan en el mercado internacional se cambiaba a 7,1204 frente al dólar, sin cambios en las operaciones asiáticas.

El dólar australiano cotizaba un 0,4% más fuerte, a 0,6520 dólares, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) subía un 0,1%, a 0,5632 dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)