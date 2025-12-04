FOREX-El dólar se debilita ante las apuestas de recorte de tipos

Por Ankur Banerjee

El dólar estadounidense se debilitaba el jueves, después de que unos datos económicos mediocres parecieran cimentar los argumentos a favor de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal la próxima semana, lo que supuso un alivio para el yen e impulsó al euro hasta máximos de casi siete semanas.

Los inversores también han estado sopesando la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asuma el cargo de presidente de la Fed, después de que el mandato de Jerome Powell finalice en mayo. Se espera que Hassett impulse más recortes de tipos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que revelará su elección para suceder a Powell a principios del próximo año, extendiendo un proceso de selección de meses de duración a pesar de haber afirmado previamente que ya había decidido un candidato.

El nombramiento de Hassett podría presionar al dólar, según los analistas, ya que los inversores en bonos han expresado su preocupación al Tesoro de Estados Unidos de que Hassett pueda recortar los tipos de forma agresiva para alinearse con las preferencias de Trump, informó el Financial Times.

Los operadores están valorando en un 89% la posibilidad de un recorte de tipos de un cuarto de punto la próxima semana, mostró CME FedWatch, con una expectativa de 89 puntos básicos de flexibilización a finales del próximo año.

"No creemos que la falta de datos económicos de primer nivel desde la última reunión del FOMC sea un obstáculo para que los responsables de la Fed argumenten a favor de un recorte de 25 puntos básicos en su reunión de diciembre", dijeron los estrategas de ANZ en una nota.

"Esperamos que Powell señale un enfoque cauteloso reunión por reunión para futuros recortes de tipos, para equilibrar las preocupaciones sobre la debilidad de la contratación con la elevada inflación y la incertidumbre inflacionista".

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, se situaba en 98,919 y se debilitaba cerca de un mínimo de cinco semanas. En lo que va de año, el índice ha caído casi un 9%.

Una encuesta de Reuters mostró que una minoría considerable de estrategas de divisas prevé ahora que el dólar se fortalezca el próximo año, aunque la mayoría se aferró en gran medida a las previsiones de un billete verde más suave en 2026 en las apuestas de recorte de tipos.

Thomas Mathews, responsable de mercados para la región Asia-Pacífico de Capital Economics, dijo que, dada la fortaleza de la economía estadounidense, los inversores podrían estar sobrestimando hasta qué punto recortará la Fed a medio plazo, independientemente de lo que haga la semana que viene.

"Creo que esto evitará que el dólar caiga demasiado", afirmó.

El euro bajaba un 0,12%, hasta 1,1657 dólares, pero se mantenía cerca del nivel más alto desde el 17 de octubre, alcanzado en la sesión anterior, tras conocerse que la actividad empresarial de la zona euro creció en noviembre al ritmo más rápido de los últimos 30 meses.

La moneda ha subido más de un 12% este año, camino de su mayor ganancia anual desde 2017, beneficiándose de un dólar débil debido a las incertidumbres arancelarias a principios de año y, últimamente, al aumento de las probabilidades de recortes de tipos en Estados Unidos.

El Banco Central Europeo se reunirá dentro de dos semanas y, en general, se espera que se mantenga sin cambios en los tipos, mientras los mercados valoran solo una posibilidad entre cuatro de que se produzca una flexibilización el próximo año.

El yen bajaba ligeramente, a 155,47 por dólar, pero se ha alejado del mínimo de 10 meses que marcó el mes pasado, al disminuir el temor a una intervención de las autoridades de Tokio. Los mercados también esperan ahora que el Banco de Japón suba los tipos cuando decida su política monetaria dentro de dos semanas, aunque lo que venga después sigue siendo incierto.

"Un Banco de Japón todavía cauteloso, un 'carry (trade)' atractivo para las posiciones largas dólar/yen y la persistente presión sobre los rendimientos de los bonos de deuda pública japonesa por la posible expansión fiscal probablemente mantendrán la presión sobre la debilidad del yen", dijo Chidu Narayanan, jefe de estrategia macroeconómica en APAC de Wells Fargo.

El "carry trade" es una estrategia de inversión en divisas en la que se aprovechan las diferencias en los tipos de interés entre dos monedas para obtener ganancias, tomando prestada una moneda con un tipo de interés bajo y usando los fondos para comprar otra divisa con un tipo más alto.

La libra esterlina se situaba en 1,33425 dólares, y rondaba su punto más alto desde el 28 de octubre. El dólar australiano alcanzaba en el momento de elaboración de este artículo los 0,66075 dólares, mientras que el dólar neozelandés se situaba en los 0,5774 dólares. Ambos cotizaban cerca de sus niveles más altos en más de un mes.

El yuan chino se debilitaba ligeramente, pero se acercaba a su nivel más alto en 14 meses, después de que el banco central estableciera por sexta sesión consecutiva un punto medio oficial más débil de lo esperado, señalando cautela ante una rápida apreciación.

El yuan se ha librado de una guerra comercial, un crecimiento lento, unos tipos de interés por los suelos y una caída de la inversión extranjera, para encabezar su mayor subida anual desde el año pandémico de 2020.

