FOREX: el dólar se debilita luego de que la Corte Suprema de EE. UU. revocara los aranceles de Trump

Por Niket Nishant y Tom Westbrook

LONDRES/SINGAPUR, 23 feb (Reuters) - El dólar caía el lunes después de que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles del presidente Donald Trump provocó nueva incertidumbre política, alimentada además por las preocupaciones sobre un conflicto con Irán

* El euro subía un 0,2% frente al dólar, a 1,1808 dólares, mientras que la libra esterlina ganaba un 0,3%, a 1,3519 dólares. El dólar también se debilitaba un 0,2% frente al yen japonés, a 154,745 yenes

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que Trump se había excedido en su autoridad al imponer aranceles generalizados, lo que le llevó a arremeter contra el tribunal y anunciar un gravamen general del 15% sobre las importaciones. También insistió en que deben mantenerse los acuerdos de aranceles más elevados con los socios comerciales

* La incertidumbre podría complicar un panorama ya inestable para los mercados de divisas, en un momento en que los operadores se enfrentan a expectativas cambiantes sobre las tasas de interés y a la inquietud geopolítica

* Los nuevos aranceles de Trump tendrán una vigencia de 150 días y no está claro si Estados Unidos debe reembolsar a los importadores los aranceles ya pagados. La Corte Suprema no se pronunció sobre esta cuestión

* Los analistas prevén años de litigios y otra oleada de confusión que frenará la actividad, mientras Trump busca otros medios para sustituir los aranceles globales de forma más permanente

* La Comisión Europea exigió el domingo que Estados Unidos se atenga al acuerdo alcanzado el año pasado con la UE, que incluye aranceles cero para algunos productos, como aviones y repuestos

* Los socios comerciales de Estados Unidos en Asia estaban sopesando las nuevas incertidumbres, al igual que los inversores, que ya se han visto sorprendidos por las respuestas de los mercados a los aranceles comerciales de Trump, que no han logrado reducir el déficit comercial estadounidense

* El riesgo de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán ha añadido otra capa de ambigüedad a los mercados financieros

* Si bien los adversarios de larga data tienen previsto celebrar una tercera ronda de conversaciones el jueves sobre su disputa nuclear, Trump ha ordenado un enorme despliegue de fuerzas en Oriente Medio

* Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo, y cualquier ataque contra este país probablemente repercutirá en los mercados del crudo. Un posible conflicto también podría perturbar las rutas marítimas, ya que Teherán ha amenazado anteriormente con cerrar el estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del flujo mundial de petróleo. (Reporte de Niket Nishant en Londres y Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur; edición de Stephen Coates y Kate Mayberry; Editado en Español por Ricardo Figueroa)