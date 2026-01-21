FOREX-El dólar se debilita tras la reactivación de la estrategia "vender EEUU"

Por Kevin Buckland

TOKIO, 21 ene (Reuters) -

El dólar se debilitaba el miércoles y se situaba cerca de mínimos de tres semanas frente al euro y el ⁠franco suizo, después de que las ⁠amenazas de la Casa Blanca sobre Groenlandia provocaran de activos estadounidenses, desde la divisa hasta las acciones de Wall Street y los bonos del Tesoro.

El yen también estuvo contra las cuerdas tras ⁠el aumento ‌del rendimiento de ​la deuda pública japonesa, que alcanzó máximos históricos, ante la preocupación de los inversores por un posible exceso de ​gasto fiscal de la primera ministra, Sanae Takaichi, que aspira a ampliar su mandato en las ‌elecciones anticipadas del mes que viene.

El yuan chino retrocedía desde máximos ‌de 32 meses, después de que el banco ​central debilitara inesperadamente su tipo de cambio de referencia diario para esta divisa cuidadosamente controlada.

El won surcoreano repuntaba con fuerza, desde un mínimo de cuatro semanas, después de que el presidente Lee Jae-myung dijera que las autoridades del país esperan que la moneda se fortalezca hasta niveles no vistos desde principios de octubre.

Las caídas del dólar estadounidense se aceleraron bruscamente en la víspera, con una caída del 0,53% en el índice del dólar

—que mide la divisa frente a seis grandes pares—, lo que supone su peor resultado ⁠en un solo día en seis semanas. El miércoles había subido ligeramente, a 98,612.

El billete verde descendía más de un 1% frente ​a la divisa europea en un momento dado del martes, alcanzando su valor más bajo desde el 30 de diciembre, 1,1770 dólares por euro

. En el momento de elaboración de este artículo, el cambio era de 1,1716 dólares.

El dólar se desplomaba casi un 1,2%, hasta situarse en 0,78795 francos suizos

el martes, también el nivel más bajo desde el 30 de diciembre, antes de recuperarse ligeramente y cotizar en el momento de elaboración de este artículo a 0,7911 francos.

El ⁠lunes, las renovadas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados europeos por Groenlandia provocaron una ​repetición de la estrategia denominada "vender EEUU" que surgió tras los anuncios arancelarios de Estados Unidos el pasado abril.

Los inversores se deshicieron de los activos en dólares por "el temor a una incertidumbre prolongada, a alianzas tensas, a una pérdida de confianza en el liderazgo de ‍Estados Unidos, a posibles represalias y a una aceleración de las tendencias a la desdolarización", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

"Aunque hay esperanzas de que el Gobierno estadounidense pueda rebajar pronto estas amenazas, como ha hecho con anteriores anuncios de aranceles, está claro que proteger Groenlandia sigue siendo un objetivo central de seguridad nacional para el actual Gobierno", dijo.

El S&P 500 y el ​Nasdaq Composite cayeron el martes a sus niveles más bajos en un mes, mientras los inversores regresaban del fin de semana largo en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que suben cuando bajan los precios de los bonos, se dispararon a máximos de varios ‍meses.

(Información de Kevin Buckland; edición de Jamie Freed y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)