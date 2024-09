Forex-el dólar se debilita y el yen anota su máximo de 2024 ante las apuestas de recortes de la fed

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 13 sep (Reuters) - El dólar se debilitaba el viernes y el yen alcanzaba su nivel más alto del año, mientras los inversores se mantenían en vilo ante la próxima reunión de la Reserva Federal, en la que la atención se centrará en la cuantía de la reducción de los tipos de interés. Aunque es casi seguro que la Reserva Federal bajará los tipos la semana que viene, la incertidumbre sobre si lo hará en 25 ó 50 puntos básicos (pb) ha mantenido atentos a los inversores y ha lastrado al dólar. Analistas señalan que, según el Financial Times y The Wall Street Journal, la decisión de la Reserva Federal estará muy reñida, lo que ha llevado a los operadores a aumentar sus apuestas sobre una fuerte bajada de tipos la semana que viene. Según Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo en EEUU publicado el jueves y el artículo de The Wall Street Journal sobre el dilema del recorte de tipos por parte de la Reserva Federal reavivaron las apuestas a un gran recorte en la reunión de septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran actualmente en un 45% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en 50 puntos básicos, una cifra que no ha dejado de aumentar en los dos últimos días. Los mercados prevén una relajación de 116 puntos básicos en las tres reuniones que quedan este año. El expresidente de la Reserva Federal de Nueva York Bill Dudley dijo el viernes que había razones de peso para un recorte de 50 puntos básicos. En su opinión, los tipos están actualmente entre 150 y 200 puntos básicos por encima del llamado tipo neutral de la economía estadounidense, en el que la política monetaria no es ni restrictiva, ni expansionista. "Así que la pregunta es: '¿por qué no empiezan de una vez?" El Banco Central Europeo bajó los tipos el jueves, pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, redujo las expectativas de otro recorte el mes que viene, lo que provocó una subida del euro, y la moneda única mantuvo esas ganancias en las primeras operaciones del viernes. Además de la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón celebrarán reuniones de política monetaria la semana que viene. El euro avanzaba un 0,11%, hasta los 1,10863 dólares, tras subir un 0,57% el jueves, lo que dejó el índice del dólar , que mide la divisa estadounidense frente a seis monedas rivales, incluido el euro, en su nivel más bajo en una semana, 101,05 dólares. Esta semana, una serie de informes económicos dispares en EEUU han enturbiado las expectativas sobre los tipos de interés. El jueves, un informe sugería que los despidos se mantenían bajos a pesar de que el mercado laboral se estaba ralentizando, mientras que otros datos mostraban que los precios al productor habían subido ligeramente más de lo esperado en agosto, en un contexto de un repunte del coste de los servicios. Xiao Cui, economista jefe para EEUU de Pictet Wealth Management, no ve indicios de un fuerte aumento de los despidos, ni de un deterioro de la contratación que exija una respuesta política monetaria agresiva.

"Salvo que se produzca una perturbación financiera significativa, mantenemos nuestra opinión de que el ciclo de normalización de la política monetaria comenzará con recortes de 25 puntos básicos en septiembre, noviembre y diciembre de este año". Sin embargo, Cui señaló que están aumentando los riesgos de una mayor relajación anticipada, es decir, recortes en mayores incrementos y un retorno más rápido a la neutralidad. "Si surgen indicios de una menor demanda de mano de obra o de un aumento de los despidos, el FOMC reaccionará con contundencia", en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. El cambio de expectativas sobre los tipos hacía bajar los rendimientos del Tesoro en los mercados asiáticos del viernes. El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años descendía 3,6 puntos básicos, hasta el 3,644%. Esto provocaba que el yen alcanzara su nivel más alto desde el 28 de diciembre, en 140,645 por dólar, antes de la reunión del Banco de Japón, en la que es probable que el banco central mantenga los tipos de interés. El yen aumentaba en el momento de elaboración de este artículo un 0,6%, hasta 140,965, y se encamina a ganar un 1% esta semana. El jueves, Naoki Tamura, miembro de la junta del Banco de Japón, dijo que el banco central debe subir los tipos al menos al 1% en el segundo semestre del próximo año fiscal, pero añadió que probablemente lo haría lentamente y en varias fases. La libra esterlina subía un 0,19%, a 1,3150 dólares, antes de la reunión del Banco de Inglaterra de la semana que viene, en la que los mercados prevén que el banco central mantenga los tipos tras el recorte de 25 puntos básicos de agosto.

(Reporte de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sonali Paul; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

