FOREX-El dólar se desploma y el yen opera plano en 2025, pero el euro brilla

Por Ankur Banerjee y Samuel Indyk

LONDRES, 31 dic (Reuters) - El dólar estadounidense subía levemente el miércoles, pero se dirigía a su mayor caída anual desde 2017, ya que los recortes de tasas de interés, las preocupaciones fiscales y la errática política comercial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump impulsaron a los mercados de divisas en 2025.

* Es probable que esos temas se mantengan en 2026, lo que sugiere que el nefasto desempeño del dólar podría extenderse y apuntalar el comportamiento de algunos de sus pares, incluidos el euro y la libra esterlina, que han logrado importantes ganancias este año.

* A los males del dólar se suman las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal bajo la administración Trump. Trump dijo que planea anunciar su elección para el próximo presidente de la Fed en algún momento de enero, en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo y que se ha enfrentado a constantes críticas del presidente.

* El euro bajaba un 0,1%, a 1,1736 dólares, y la libra operaba a 1,3434 dólares en la última jornada bursátil del año. Ambos se encaminan a sus mayores ganancias anuales en ocho años frente a la divisa estadounidense.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a otras seis monedas principales, se situaba en 98,35, sumándose a las ganancias del martes. El índice ha bajado un 9,4% en 2025, mientras que el euro ha subido un 13,4% y la libra ha ganado un 7,5%.

* Otras divisas europeas también han repuntado en 2025. El franco suizo ha subido un 14% y la corona sueca un 20%.

* El billete verde recibió un pequeño impulso en la sesión anterior después de que las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal mostraron las profundas divisiones entre los responsables políticos al recortar las tasas a principios de mes.

* Los operadores prevén dos recortes para 2026, aunque el propio banco central ha proyectado sólo uno más para el próximo año.

* El yuan chino superó el martes el nivel psicológico clave de siete unidades por dólar por primera vez en dos años y medio, desafiando las débiles previsiones del banco central. La divisa subía un 4,4% en el año, su mayor avance desde 2020.

* El yen japonés es una de las pocas divisas que no aprovechó la debilidad del dólar en 2025, manteniéndose prácticamente plano incluso cuando el Banco de Japón subió las tasas dos veces durante el año, una en enero y otra a principios de este mes.

* El miércoles, el yen se debilitaba ligeramente hasta 156,61 unidades por dólar estadounidense, manteniéndose cerca de los niveles que suscitaron preocupación por la intervención y las severas medidas de contención de las autoridades de Tokio.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin se encaminaba a cerrar el año con una caída del 5,5%, su primer descenso anual desde 2022. Su último precio era de 88.583 dólares, un 30% menos que el máximo histórico de 126.223 dólares alcanzado en octubre.

(Reporte de Samuel Indyk y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)