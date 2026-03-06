FOREX-El dólar se dirige a su mayor alza semanal en un año, guerra con Irán impulsa demanda de refugio

Por Sophie Kiderlin y Rocky Swift

LONDRES/TOKIO, 6 mar (Reuters) - El dólar estadounidense operaba estable el viernes y se encaminaba hacia su mayor subida semanal en más de un año, ya ‌que la escalada del conflicto ‌en Oriente Medio ⁠impulsaba la demanda de activos refugio.

* El euro y el yen se mantenían a la defensiva, ya que la crisis impulsaba aún más los precios del petróleo, lo que provocaba riesgos de inflación en las ​economías dependientes ⁠de las importaciones ⁠de energía y trastocaba las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal y otros bancos centrales.

* Las esperanzas iniciales de ​una desescalada de la guerra con Irán dieron paso a más incertidumbre y a la preocupación por la duración del ‌conflicto. El viernes, Israel llevó a cabo intensos ataques aéreos contra los ​suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá e ​inició una ola de ataques "a gran escala" contra infraestructuras en Teherán, mientras que Irán dijo haber lanzado misiles contra el centro de Tel Aviv.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que quería participar en la elección del próximo jefe de Estado de Irán después de que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo Alí Jameneí en los primeros momentos de la guerra. También ​animó a las fuerzas kurdas iraníes en Irak a lanzar ataques contra Irán a medida que se ampliaba el conflicto.

* El índice dólar, que mide la cotización de la moneda estadounidense ⁠frente a una cesta de seis divisas, cotizaba ligeramente al alza, en 99,14, en camino de registrar una subida del 1,5% esta semana, la mayor desde ‌noviembre de 2024.

* El euro caía un 0,16%, a 1,159 dólares, y se encamina a una baja del 1,9% esta semana, la mayor desde septiembre de 2022. El yen perdía un 0,1% a 157,77 unidades por dólar, mientras que la libra esterlina retrocedía ligeramente a 1,3347 dólares.

* El dólar fue uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles esta semana que han arrastrado a la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos, considerados refugios seguros.

* El aumento de los precios de la energía ‌provocado por la guerra de Irán ha avivado los temores de un resurgimiento de la inflación, lo que ha provocado cambios en ⁠las perspectivas de las tasas de interés de los principales bancos centrales.

* Los operadores han retrasado el plazo para ‌el próximo recorte de la Fed, y las expectativas de una bajada en junio solo rondan el 34%, ⁠según la herramienta FedWatch de CME Group. Las expectativas de una baja de las tasas ⁠por parte del Banco de Inglaterra también se han reducido, mientras que los mercados monetarios han aumentado sus apuestas por las subidas de tipos del Banco Central Europeo este año.

* Aunque la guerra con Irán ocupa un lugar destacado en la agenda, los mercados también prestaban atención el viernes al informe de empleo de febrero en Estados Unidos. Según una encuesta de Reuters a economistas, es ‌probable que el empleo no agrícola haya aumentado en 59.000 ​puestos de trabajo el mes pasado, tras el aumento de 130.000 registrado en enero. Se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en el 4,3%.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 0,96% a 70.459,79 dólares, y el ether bajaba un 1,21% a 2.055,42 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres ‌y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, Kevin Buckland y Philippa Fletcher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)