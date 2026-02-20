FOREX-El dólar se dirige a su mayor subida semanal desde octubre por tensiones en Oriente Medio

Por Sophie Kiderlin

LONDRES, 20 feb (Reuters) - El dólar se encaminaba el viernes hacia su mayor alza semanal desde octubre, impulsado por una serie ‌de datos económicos mejores ‌de ⁠lo esperado y unas perspectivas más agresivas de la Reserva Federal, en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

* El índice dólar, que ​mide la ⁠evolución del ⁠billete verde frente a una cesta de divisas, subía ligeramente el viernes y se encaminaba a ​registrar una ganancia semanal de alrededor del 1,1%.

* El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, advirtió el jueves a Irán que debe llegar a ​un acuerdo sobre su programa nuclear o ​se producirán "cosas realmente malas", y fijó a Teherán un plazo de 10 a 15 días para cooperar. Irán afirmó que tomaría represalias contra las bases estadounidenses en la región si era atacado.

* Los datos sobre el empleo impulsaron al dólar en la sesión anterior, ya que el número de estadounidenses que ​solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, lo que subraya la estabilidad del mercado laboral.

* ⁠Anteriormente en la semana, las minutas de la última reunión de la Fed mostraron que los responsables políticos estaban divididos ‌sobre las perspectivas de las tasas de interés, dada la persistencia de la inflación.

* La libra esterlina operaba cerca de un mínimo de un mes, en 1,3455 dólares, y se encaminaba hacia una caída semanal del 1,4%, la mayor desde enero de 2025.

* El euro bajaba un 0,1% a 1,1760 dólares y se encaminaba a perder casi un 0,9% en la semana, con la moneda común ‌también lastrada por la incertidumbre sobre el mandato de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine ⁠Lagarde.

* Los mercados también esperaban el viernes la publicación del índice de precios PCE ‌subyacente de Estados Unidos y las cifras preliminares del PIB del cuarto trimestre ⁠a lo largo del día, lo que podría impulsar el próximo ⁠movimiento de las divisas.

* Los inversores siguen descontando aproximadamente dos recortes de tasas por parte de la Fed este año, aunque las expectativas de que se produzca tal movimiento en junio han bajado a una probabilidad de aproximadamente el 58%, desde el 62% de hace una semana, según la ‌herramienta FedWatch de CME.

En Japón, los datos ​del viernes mostraron que la inflación subyacente anual del país alcanzó el 2,0% en enero, el ritmo más lento en dos años.

* El yen caía más de un 0,4% a 155,53 unidades por dólar. (Reporte de Sophie Kiderlin y Rae Wee; ‌edición de Shri Navaratnam, Kate Mayberry y Helen Popper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)