FOREX-El dólar se encamina a mayor caída semanal en cuatro meses, con la Fed en el foco

Por Stefano Rebaudo

27 nov (Reuters) - El dólar se encaminaba a registrar el jueves su mayor caída semanal en cuatro meses, ya que los inversores apuestan por una mayor relajación monetaria en medio de la presión del presidente Donald Trump para recortar las tasas de interés.

* El yen ganaba un 0,1%, a 156,33 unidades por dólar, ayudado por un giro de tono más restrictivo de los funcionarios del Banco de Japón.

* Los mercados estadounidenses están cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias, lo que reduce la liquidez y amplifica los movimientos comerciales.

* "Este podría ser un entorno atractivo para que las autoridades japonesas intervengan en la relación dólar/yen", dijo Francesco Pesole, de ING.

* "Sin embargo, todavía puede haber una preferencia para intervenir después de un evento de datos negativos para el dólar, y el estancamiento en el par puede haber eliminado cierto sentido de urgencia".

* El índice dólar avanzaba un 0,05%, a 99,58 unidades, tras retroceder desde el máximo de seis meses alcanzado hace una semana y encaminarse a su mayor caída semanal desde julio. En la actualidad acumula un declive semanal del 0,6%.

* El euro retrocedía un 0,05%, a 1,1596 dólares, tras tocar un máximo de una semana y media de 1,1613 dólares. Los mercados están pendientes de las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, que podría impulsar a la moneda única.

* El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que las líneas generales de un proyecto de plan de paz discutido por Estados Unidos y Ucrania podrían convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto en Ucrania, pero que si no es así, Moscú seguirá luchando.

* El billete verde marcó su mínimo de una semana frente al franco suizo, a 0,8028 unidades, y subía un 0,16%, a 0,8056.

(Reportaje adicional de Tom Westbrook; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)