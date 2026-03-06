Forex-el dólar se encamina a su mayor subida semanal en un año ante la crisis en irán

Por Rocky Swift

TOKIO, 6 mar (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía prácticamente estable en la sesión asiática del viernes y se preparaba para registrar su mayor subida semanal en más de un año, mientras la escalada del conflicto en Oriente Medio impulsaba la demanda de activos refugio.

El ‌euro y el yen se mantenían a la ‌defensiva, en ⁠un momento en que la crisis impulsó aún más los precios del petróleo, lo que provocó riesgos de inflación en las economías dependientes de las importaciones de energía y trastocó y otros bancos centrales.

Las esperanzas iniciales de una desescalada dieron paso a una nueva incertidumbre, con Irán advirtiendo de que Washington "lamentaría amargamente" el hundimiento de un buque ​de guerra iraní. ⁠El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, dijo que quería participar en la elección del próximo jefe de Estado de Irán, después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel mataran al líder supremo ​Ali Jamenei en los primeros momentos de la guerra.

"Si el conflicto en Oriente Medio continúa con la misma intensidad, es probable que provoque un aumento sostenido de la inflación, un fortalecimiento ‌del dólar estadounidense y una reducción considerable de las posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés", ​escribió el analista de mercado de IG Tony Sycamore en una nota. El índice ​del dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de divisas, cotizaba ligeramente a la baja, en 99,03, y seguía en camino de registrar una subida del 1,4% esta semana, que sería la mayor desde noviembre de 2024. El euro seguía prácticamente sin cambios, en 1,161 dólares y se encamina a una caída del 1,7% esta semana. El yen descendía un 0,2%, hasta 157,83 por dólar. La libra esterlina subía un 0,02%, hasta 1,3358 dólares.

La guerra se intensificó el jueves, con aviones estadounidenses e israelíes atacando zonas de Irán y ciudades del golfo Pérsico sometidas a nuevos bombardeos.

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump dijo ​que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo y considerado el favorito para suceder a su padre, era una opción poco probable.

El dólar fue uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a ⁠los metales preciosos, considerados activos de refugio.

"En términos generales, estamos viendo que la mayoría de los clientes reducen el riesgo tanto en las divisas del G10 como en las de los mercados emergentes", dijo Nathan Swami, director de operaciones con divisas para Japón, ‌Asia Norte y Australia en Citi, en Singapur.

"Cuando comenzó el conflicto durante el fin de semana, vimos cómo los operadores de cobertura y los custodios compraban dólares en muchos de los mercados nacionales. El apoyo de los bancos centrales ha mantenido a raya los mercados de divisas asiáticos por ahora, pero creemos que cuanto más dure el conflicto, mayor será la presión a la depreciación", añadió.

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijo en el Parlamento que la debilidad del yen estaba elevando los costes de las importaciones y podía afectar a la inflación subyacente.

Si el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz duran solo un mes, el impacto en el crecimiento de los países asiáticos en desarrollo sería modesto, según Albert Park, economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo.

El aumento de los precios de la ‌energía debido a la guerra en Oriente Medio ha avivado el temor de un resurgimiento de la inflación, y los swaps de índices a un día (OIS, por sus siglas en inglés) muestran cambios en ⁠las perspectivas de los tipos de interés de los principales bancos centrales.

Los operadores han retrasado el plazo para la próxima flexibilización de la Fed hasta septiembre u octubre, según las estimaciones de ‌LSEG. Las expectativas de flexibilización de los tipos por parte del Banco de Inglaterra también se han reducido

, mientras que los mercados monetarios han aumentado las apuestas ⁠por subidas de tipos del Banco Central Europeo ya este año .

"El temor sobre lo que sucedió con la inflación cuando comenzó la guerra entre ⁠Rusia y Ucrania y lo que vimos después de la pandemia con las crisis de suministro sigue estando muy presentes", dijo Skye Masters, directora de investigación de mercados del National Australia Bank, en un pódcast. "Se observa ese reajuste de precios en las curvas OIS y también se está produciendo un reajuste significativo en los mercados de bonos".

Con la guerra firmemente en mente, los operadores de divisas hicieron caso omiso de los datos económicos.

Las cifras estadounidenses del jueves mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo se sin cambios la semana pasada, mientras que los despidos se redujeron drásticamente en ‌febrero, en consonancia con la estabilidad del mercado laboral.

El mercado se centra ahora en el ​dato de empleo del viernes. Según una encuesta de Reuters a economistas, es probable que el empleo no agrícola haya aumentado en 59.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras el aumento de 130.000 registrado en enero. Se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en el 4,3%. El dólar australiano se fortalecía un 0,36% frente al dólar estadounidense, hasta situarse en 0,7031 dólares, mientras que el kiwi neozelandés subía un 0,17%, hasta situarse en 0,5904 dólares.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin

caía un ‌0,93%, hasta los 70.482,16 dólares, y el ether

bajaba un 0,57% hasta los 2.068,58 dólares. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam y Kevin Buckland; edición en español de Paula Villalba)