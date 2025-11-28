FOREX-El dólar se encamina a su peor semana en cuatro meses ante el probable recorte de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 28 nov (Reuters) -

El dólar se encaminaba el viernes hacia su peor resultado semanal desde finales de julio, mientras los operadores aumentaban las apuestas a una mayor relajación monetaria en Estados Unidos el mes que viene, al tiempo que una interrupción en CME Group paralizaba la negociación de varios pares de divisas en su plataforma.

La interrupción de CME redujo aún más la liquidez, ya mermada por las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, avanzaba un 0,1%, a 99,599, recuperando algo de terreno tras cinco días de caídas que le llevaron a su mayor pérdida en una semana desde el 21 de julio. "Con un menor volumen de operaciones debido a las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, la volatilidad del mercado de divisas ha disminuido", señalan los analistas de DBS en una nota de análisis. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos están valorando una probabilidad implícita del 87% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 10 de diciembre, frente a una probabilidad del 39% una semana antes, según mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba 1,3 puntos básicos, al 3,9998%, recuperándose tras cinco días a la baja.

En Asia, el yen japonés fluctuaba entre las ganancias y las pérdidas, en un contexto de persistente debilidad de la divisa que ha provocado la perspectiva de una intervención del Ministerio de Finanzas. El yen se cambiaba a 156,33 yenes, mientras que los datos sobre el mercado laboral y la inflación reforzaban los argumentos a favor de en la segunda economía asiática.

El yen se encamina a su tercer mes a la baja, mientras la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, establece un paquete de estímulo de 21,3 billones de yenes (US$135.400 millones), y el Banco de Japón se abstiene de subir los tipos de interés, a pesar de que la inflación se sitúa por encima del objetivo.

"Sinceramente, me cuesta encontrar una dirección real", dice Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.

"El dólar y el yen están en un momento complejo", dijo, citando los comentarios y los anuncios sobre política monetaria de Takaichi, la disputa geopolítica con China, las tendencias contradictorias de los datos económicos y la amenaza de intervención.

La divisa había subido brevemente tras conocerse que los precios al consumo en Tokio aumentaron en noviembre un 2,8%, ligeramente más rápido de lo esperado.

"Con un mercado laboral en el que todavía falta mano de obra y una inflación que, excluidos los alimentos frescos y la energía, se mantendrá por encima del 3% por ahora, el Banco de Japón reanudará su ciclo de endurecimiento en los próximos meses", escriben los analistas de Capital Economics en un informe de investigación. "El resultado es que los argumentos a favor de una política monetaria más restrictiva siguen intactos".

El euro caía un 0,1%, hasta US$1,1582, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decía el jueves que las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunirán esta semana para elaborar una fórmula discutida en las conversaciones de Ginebra para poner fin a la guerra con Rusia y ofrecer garantías de seguridad a Kiev.

La libra esterlina se debilitaba un 0,1%, a US$1,3232 y se encaminaba a su mejor rendimiento semanal desde principios de agosto, después de que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, revelara el miércoles sus planes de aumentar los impuestos en 26.000 millones de libras (US$34.000 millones).

El dólar australiano alcanzó los US$0,6536, debilitándose un 0,1%, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) perdía un 0,2%, hasta los US$0,5725, al término de su mayor subida en una semana desde finales de abril, después de que el banco central del país cerrara el miércoles prácticamente la puerta a cualquier nuevo recorte de tipos. El yuan en el mercado internacional se cambiaba a 7,072 yuanes por dólar estadounidense, estable en los mercados asiáticos y en camino de lograr su mejor resultado mensual desde agosto.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Christopher Cushing y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)