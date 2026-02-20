FOREX-El dólar se encamina hacia su mejor semana en cuatro meses ante tensión geopolítica

Por Rae Wee

SINGAPUR, 20 feb (Reuters) -

El dólar se preparaba el viernes para cerrar su mejor semana desde octubre, impulsado por una serie de datos económicos mejores de lo esperado, unas perspectivas más restrictivas de la Reserva Federal y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que a los mercados en vilo.

Las divisas se mantenían en su mayoría dentro de un rango en la sesión asiática, aunque los dólares australiano y neozelandés caían en un mercado volátil, con los inversores reacios a asumir riesgos antes del fin de semana, por temor a que el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo pudiera indicar un conflicto bélico inminente.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se aferraba a las ganancias viernes, tras recibir un impulso de los datos de la sesión anterior, que mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, lo que subraya la estabilidad del mercado laboral. Esto dejó a la libra esterlina languideciendo cerca de su mínimo de un mes, en US$1,3447, y encaminada a una caída semanal de más del 1,5%. El euro también bajaba un 0,15%, hasta US$1,1752, y se encaminaba a perder casi un 1% en la semana, con la moneda común también lastrada por la incertidumbre sobre el mandato de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Frente a una cesta de divisas, el dólar se mantenía cerca del máximo de un mes alcanzado el jueves y se estabilizaba en 98,00. Se encaminaba a una ganancia semanal de más del 1%, lo que supondría su mejor rendimiento en más de cuatro meses.

"No me sorprendería que el dólar estadounidense siguiera subiendo durante un tiempo más", dijo Joseph Capurso, estratega del Commonwealth Bank of Australia, señalando el tono restrictivo de las actas de la Fed de esta semana, que mostraban que varios responsables políticos estaban abiertos a subidas de tipos si la inflación se mantenía alta.

Las preocupaciones geopolíticas también han dado al dólar cierto apoyo como valor refugio esta semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán de que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o se producirán "cosas muy malas", y fijó a Teherán un plazo de 10 a 15 días para cooperar. Irán afirmó que tomaría represalias contra las bases estadounidenses en la región si era atacado.

"Si las cosas se tuercen allí, podría afectar mucho a los mercados del petróleo y de divisas. También será una prueba para ver si el dólar estadounidense sigue siendo un refugio seguro", dijo Capurso.

"Un ataque importante pondría esto en duda".

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)