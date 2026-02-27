FOREX-El dólar se encamina hacia su primera ganancia mensual desde octubre; China frena al yuan

Por Amanda Cooper

LONDRES, 27 feb (Reuters) - El dólar se encaminaba el viernes hacia su primera ganancia mensual desde octubre, impulsado por las tensiones geopolíticas latentes, mientras que el yuan perdía impulso después de que China frenó la prolongada subida de la moneda

* En el frente geopolítico, Pakistán bombardeó durante la noche objetivos del Gobierno talibán en las principales ciudades de Afganistán, informaron el viernes funcionarios de ambos países, y el ministro de Defensa pakistaní calificó el conflicto de "guerra abierta"

* Los representantes de Estados Unidos e Irán avanzaron el jueves en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, informó el mediador Omán, pero no hay indicios de un progreso que pueda evitar posibles ataques estadounidenses en medio de una enorme concentración militar

* El estado de ánimo en los mercados mundiales ha sido frágil esta semana, ya que los inversores evalúan la posible perturbación que la inteligencia artificial puede causar a las empresas y a la economía subyacente, lo que ha atraído el capital hacia la seguridad percibida del oro y el dólar

* El dólar ha ganado alrededor de un 0,6% frente a una cesta de divisas este mes, ayudado por las señales de los responsables a cargo de la política monetaria de la Reserva Federal de que no se darían necesariamente más recortes de tasas y por la disposición mostrada por varios de ellos a subir los tipos si la inflación se mantiene elevada

* El yuan se tomaba un respiro tras una racha alcista de 10 días, después de que el Banco Popular de China (PBOC) decidió el viernes ralentizar el ritmo de subida. Anunció que eliminaría las reservas de riesgo cambiario para algunos contratos a plazo, lo que se considera una forma de fomentar la compra de dólares

* Esto, junto con una fijación del punto medio del yuan más débil de lo esperado, hizo que el yuan onshore bajara un 0,2% a 6,8553 unidades por dólar. Aún así, ha ganado alrededor de un 2% en lo que va de año, tras apreciarse más de un 4% en 2025

* La perspectiva de una divergencia en las tasas de interés mundiales ha impulsado gran parte de la actividad del mercado de divisas este mes

* El Banco de Japón también tiene previsto subir las tasas, aunque eso ha servido de poco para ayudar al yen, ya que la política interna complica las perspectivas de los tipos, a pesar de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se ha mostrado abierto a una subida a corto plazo. La moneda japonesa se ha debilitado a lo largo de febrero, lo que ha permitido al dólar ganar casi un 0,9%. El viernes cotizaba a 156,17 yenes

* La libra esterlina operaba estable en 1,348 dólares y se preparaba para romper tres meses consecutivos de ganancias con una caída del 1,4% en febrero. El euro cotizaba estable, en torno a 1,18 dólares, con una pérdida mensual del 0,4%