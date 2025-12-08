FOREX-El dólar se estabiliza antes de la reunión de la Fed

SINGAPUR, 8 dic (Reuters) -

El dólar estadounidense se estabilizaba el lunes, tras dos semanas de ventas, en vísperas de una semana repleta de reuniones de los bancos centrales y encabezada por la Reserva Federal de Estados Unidos, donde un recorte de los tipos de interés está casi descontado, aunque con la posibilidad de que haya una importante división en el seno del banco central estadounidense.

Además de la decisión de la Reserva Federal del miércoles, también se celebrarán reuniones de los bancos centrales de Australia, Brasil, Canadá y Suiza, aunque no se esperan movimientos al margen de la Reserva Federal. El euro, que cotiza en un rango razonablemente estrecho desde junio, se mantenía en US$1,1652. El yen, que se ha recuperado tras caer en noviembre, subía ligeramente, a 155,17 por dólar. Los analistas esperan un "recorte con mensaje restrictivo", donde el lenguaje del comunicado, las previsiones medianas y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell apunten a una mayor exigencia para futuras reducciones de tipos.

Eso podría apoyar al dólar si empuja a los inversores a reducir las expectativas de dos o tres recortes de tipos el próximo año, aunque el mensaje podría complicarse por la división de los dirigentes monetarios, ya que varios prácticamente ya han indicado su intención de voto.

"Esperamos ver algunos disensos, potencialmente tanto de los miembros más partidarios de la restricción monetaria como de los más partidarios de la relajación", dijo el jefe de estrategia macroeconómica de mercados de BNY, Bob Savage, en una nota a los clientes.

El Comité Federal de Mercado Abierto no ha tenido tres o más disensos en una reunión desde 2019, y eso ha sucedido solo nueve veces desde 1990. El dólar australiano cotizaba justo por debajo de los máximos de dos meses y medio de la semana pasada, en US$0,6642, tomándose un respiro después de haber repuntado a través de las medias móviles de 200 y 50 días en las últimas semanas a medida que los mercados se alejaban de la expectativa de recortes de tipos. El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) se reúne el martes tras una serie de datos sólidos sobre la inflación, el crecimiento económico y el gasto de los hogares. Los futuros implican que el próximo movimiento será al alza y posiblemente ya en mayo, lo que deja la atención en el comunicado posterior a la reunión y en la conferencia de prensa. "Prevemos que el RBA se mantenga en una pausa prolongada, con el tipo de interés oficial en su nivel actual del 3,60%", señalaron los analistas de ANZ en una nota la semana pasada, en la que revisaban las expectativas previas de recorte. Una dinámica similar se produjo en Canadá, donde el "loonie" alcanzó el viernes su nivel más alto en 10 semanas tras los buenos datos laborales. En general, se espera que el Banco de Canadá mantenga los tipos de interés el miércoles y una subida está totalmente descontada para diciembre de 2026.

El lunes, la divisa canadiense se depreciaba ligeramente, hasta 1,3822 dólares canadienses. El dólar neozelandés se mantenía estable en US$0,5784, por debajo de la resistencia en torno a los US$0,58, mientras que el franco suizo avanzaba un 0,1%, hasta los 0,8034 por dólar estadounidense.

Se prevé que la moderación de la inflación mantenga el tipo de interés oficial de Suiza en el 0% durante algún tiempo. La libra esterlina cotizaba ligeramente por encima de su media móvil de 200 días en US$1,3339, mientras que el yuan chino se mantenía en 7,068 por dólar.

En Brasil, donde el tipo de interés oficial está en el 15%, se espera un mantenimiento, con la posibilidad de un recorte el próximo trimestre.

(Información de Tom Westbrook; edición de Christopher Cushing y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)