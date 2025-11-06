FOREX-El dólar se estabiliza mientras la libra espera al BoE

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 6 nov (Reuters) -

El dólar se mantenía justo por debajo de sus máximos multimensuales el jueves, con una recuperación del apetito por los activos de mayor riesgo que lo alejó de sus máximos recientes, mientras que la libra esterlina se mantenía a la baja antes de la reunión del Banco de Inglaterra, en la que los inversores anticipan un tono.

A US$1,1505 frente al euro, el dólar no ha cedido mucho durante la jornada asiática, aunque estaba por debajo del máximo de tres meses del martes de US$1,1469. La libra esterlina se mantenía estable en US$1,3065, a la espera de la decisión sobre los tipos de interés a las 1200 GMT, tras subir desde un mínimo de siete meses de US$1,3011 el día anterior.

Los inversores ven un 40% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos desde el actual nivel del 4%, sobre todo teniendo en cuenta que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha insinuado subidas de impuestos que podrían lastrar la economía.

En cualquier caso, se prevé una reducción de 25 puntos básicos a principios del próximo año. Por lo tanto, incluso si los tipos se mantienen el jueves, es probable que el tono sea y apunte a un futuro recorte.

"Es difícil que la libra se dispare en esta ocasión. Incluso si no recortan... creemos que señalarán que se avecina un recorte", dijo el estratega senior de divisas de National Australia Bank, Rodrigo Catril, en Sídney.

Una ruptura por debajo de US$1,30 abriría el camino hacia el mínimo de abril de US$1,2712.

RECUPERACIÓN DEL RIESGO

Los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, fueron los que más se movieron en las últimas 24 horas, al seguir el repunte del mercado de valores a medida que amainaba la brusca liquidación de las acciones tecnológicas. El dólar australiano subía cerca de un 0,9% desde que el miércoles tocara su mínimo en tres semanas, cotizando a US$0,6513 en la tarde asiática. El "kiwi" (divisa neozelandesa) salió de un mínimo de siete meses para comprar US$0,5666.

Sus ganancias ocurrieron a pesar de una fuerte subida de los rendimientos en Estados Unidos que siguió a unos alentadores datos laborales estadounidenses y a las pistas del Departamento del Tesoro sobre un futuro aumento de las ventas de deuda.

"El mercado fue un poco más sensible a la mejora del apetito por el riesgo", dijo Catril, de NAB.

Sin embargo, los movimientos más importantes, y especialmente cualquier caída duradera del dólar, necesitarían una imagen más clara de la economía estadounidense de la que se dispone actualmente, dijo, mientras los inversores y los dirigentes monetarios van a ciegas, en un momento en que el prolongado cierre de la Administración detiene la publicación de datos.

"El dólar que el yen o el euro", dijo, en referencia a los mayores rendimientos de la deuda pública de Estados Unidos. El "carry (trade)" es una estrategia por la que un inversor vende una divisa con un tipo de interés relativamente bajo y compra otra diferente con un tipo más alto.

"Así que por ahora, la gravedad te dice que el dólar contará con respaldo". El dólar se mantenía estable frente al yen en 153,98 yenes. El índice dólar se mantenía en 100,06.

La criptodivisa bitcóin se ha afianzado por encima de los US$100.000 y en el momento de elaboración de este artículo US$104.000.

(Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam y Neil Fullick; edición en español de Paula Villalba)