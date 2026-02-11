FOREX: el dólar se fortalece frente a otras divisas tras positivos datos de empleo

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 11 feb (Reuters) - El dólar se fortaleció frente a las principales divisas, incluidos el euro y el franco suizo, el miércoles tras unos datos de empleo sorprendentemente sólidos que apuntaban a la buena salud subyacente de la economía estadounidense

* Los empleadores estadounidenses crearon 130.000 puestos de trabajo en enero, superando los 70.000 puestos estimados por los economistas encuestados por Reuters, lo que apunta a que la Reserva Federal seguirá aplazando nuevas bajas de tasas

* La tasa de desempleo cayó al 4,3% en enero desde el 4,4% de diciembre

* El dólar subía un 0,13% a US$0,769 por franco suizo. El euro bajaba un 0,13% frente al dólar a US$1,1879

* El índice dólar subió un 0,03% a 96,95

(Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York)