FOREX-El dólar se fortalece y el euro se tambalea ante el aumento de precios de la energía

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 4 mar (Reuters) -

El dólar se mantenía firme, cerca de su máximo de tres meses en Asia el miércoles, mientras los inversores se retiraban del euro en un contexto de conflicto en Oriente Medio, que provocó temores de un aumento sostenido de los precios de la energía y afectó gravemente a los mercados bursátiles. El euro caía un 0,2%, hasta 1,1590 dólares, ampliando sus pérdidas por tercer día consecutivo tras alcanzar su nivel más bajo desde finales de noviembre. Esto se produjo tras la publicación el martes de datos que mostraban que la inflación de la zona euro se situó en febrero en un nivel superior al esperado, antes del inicio del conflicto con Irán.

"El impacto de la guerra de Irán en el EUR/USD se reduce a una cosa: la energía", dijo George Saravelos, director global de investigación de divisas de Deutsche Bank. "Se está produciendo una crisis de suministro negativa que supone un impuesto directo para los europeos, que deben pagar en dólares a los productores extranjeros".

Los mercados financieros reanudaron su venta masiva el miércoles, mientras el creciente temor de un aumento de la inflación se extendía por las acciones y los bonos, después de que las fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearan objetivos en Irán, lo que provocó una carrera por el efectivo entre los inversores.

Los precios mundiales del petróleo y el gas se han disparado, en un momento en que los ataques contra Irán interrumpen las exportaciones de energía desde Oriente Medio, y los ataques de represalia de Teherán contra buques e instalaciones energéticas han cerrado la navegación en el golfo Pérsico y han obligado a detener la producción desde Qatar hasta Irak. El contrato de referencia del crudo Brent se revalorizaba un 1,9%, hasta alcanzar los 82,94 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2024, lo que supone una subida del 14% desde el viernes. Los precios del gas en Europa han subido un 70% desde el final de la semana pasada.

"De repente, la 'buena posición' del BCE se ve amenazada, y dudamos que esto se resuelva a corto plazo", escribieron los analistas de ING en un informe de investigación. "La posibilidad de que el BCE suba las tasas de interés supone un grave riesgo para las operaciones de 'carry trade' y podría provocar un aumento significativo de los diferenciales de los bonos del Estado de la zona euro".

La libra esterlina perdía un 0,3%, hasta situarse en 1,3323 dólares. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,1%, hasta situarse en 99,208, tras alcanzar anteriormente su nivel más alto desde el 28 de noviembre. Frente al yen, el dólar descendía un 0,2%, hasta situarse en 157,52 yenes.

La moneda estadounidense también subía un 0,1% frente al yuan chino

en el mercado internacional, cotizando a 6,9287 yuanes después de que los datos del PMI de febrero divergieran, con los indicadores oficiales registrando una caída de la actividad, mientras que los del sector privado superaron las estimaciones. El dólar australiano bajaba un 0,6%, hasta situarse en 0,6996 dólares, a pesar de que los datos mostraron que el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre se aceleró.

"Las cifras generales pueden estar exagerando la debilidad de la demanda privada", escribieron los analistas de Capital Economics. "Aunque los detalles subyacentes fueron dispares, sospechamos que el Banco de la Reserva seguirá preocupado por que el crecimiento esté por encima del potencial en Australia". El dólar neozelandés subía un 0,1%, hasta situarse en 0,5898 dólares.

El bitcóin

bajaba un 0,4%, hasta los 67.776,69 dólares, mientras que el éter

caía un 0,5%, hasta los 1.958,81 dólares. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)