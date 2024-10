Forex-el dólar se mantiene a la espera de las actas de la fed

Por Brigid Riley

TOKIO, 9 oct (Reuters) - El dólar se movía lateralmente el miércoles, dando cierto alivio al yen y a otras divisas importantes tras el fuerte repunte de la semana pasada, que alcanzó máximos de siete semanas, en un momento en que los inversores se detenían a evaluar las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos. El dólar neozelandés caía a su nivel más bajo desde el 19 de agosto, a 0,60705 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recortara los tipos de interés en 50 puntos básicos y dejara la puerta abierta a una relajación monetaria aún más agresiva. El escaso calendario de datos estadounidenses de esta semana ofrece una pausa, después de que el sólido informe de empleo del pasado viernes disparara el dólar y llevara a los mercados a moderar la magnitud prevista de las próximas reducciones de los tipos de interés. El miércoles, los inversores conocerán las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que mostrarán los debates sobre lo que en aquel momento parecía un deterioro del mercado laboral y que terminaron con el acuerdo de todos menos uno de los responsables de política monetaria sobre un recorte de 50 puntos básicos. Sin embargo, los sólidos datos del informe de creación de empleo han hecho que los mercados revaloricen las expectativas de recorte de tipos de la Fed a corto plazo. Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores tienen ahora un 85% de probabilidades de que se produzca una reducción de un cuarto de punto básico, así como una pequeña probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios.

El principal dato de la semana será el índice de precios al consumo estadounidense de septiembre, que se publicará el jueves. "Los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana y las próximas ganancias corporativas serán clave para sostener el rebote del dólar estadounidense y tendrán que reforzar la narrativa del excepcionalismo de Estados Unidos", escribieron los analistas de Westpac IQ en una nota. El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, subía un 0,11% hasta 102,6, no muy lejos del máximo de siete semanas alcanzado el viernes, 102,69. El euro retrocedía un 0,14% a 1,0965 dólares, mientras que la libra caía un 0,15% a 1,3083 dólares, cerca del mínimo de más de tres semanas de 1,30595 dólares que tocó el lunes. El par dólar/yen cotizaba en un margen estrecho, rondando los 148,35 yenes, tras tocar el lunes un máximo de siete semanas de 149,10. "Los mercados no estarán muy dispuestos a acumular posiciones cortas en el yen ante la incertidumbre electoral tanto en Estados Unidos como en Japón", afirmó Wei Liang Chang, estratega de divisas en DBS. El yen se ha visto sacudido desde que el nuevo primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, conocido por ser un crítico de la política monetaria expansiva, sorprendiera a los mercados con unas recientes declaraciones en las que afirmaba que el país no está preparado para nuevas subidas de tipos. Ishiba ha convocado elecciones anticipadas para el 27 de octubre, antes de la reunión de política monetaria de octubre del Banco de Japón y de las elecciones presidenciales estadounidenses del mes que viene. Según Chang, las advertencias verbales de las autoridades japonesas a principios de semana sobre los movimientos rápidos de la divisa deberían "frenar aún más" la subida del dólar/yen hasta el rango de 150. Por otra parte, el "kiwi" (divisa neozelandesa) bajaba un 0,77%, hasta los 0,60885 dólares, mientras los inversores evaluaban la decisión de política monetaria del Banco de Nueva Zelanda y unas claras señales que sugieren que se producirán muchas más reducciones de tipos en los próximos meses. La mayoría de los economistas que participaron en una encuesta de Reuters habían pronosticado el recorte de 50 puntos básicos del miércoles. El dólar australiano se lamía las heridas, tras caer el martes a 0,6715 dólares, su mínimo desde el 16 de septiembre, después de que las actas de la última reunión del banco central del país dieran la impresión de ser moderadas. La última cotización no se alejó mucho de ese mínimo, un 0,31% a 0,6726 dólares. Los inversores siguen centrados en China, tras una jornada volátil en los mercados chino y hongkonés en la sesión anterior. Pekín anunció el martes que tenía "plena confianza" en alcanzar su objetivo de crecimiento para todo el año, pero se abstuvo de introducir medidas fiscales más enérgicas, decepcionando a los inversores que habían confiado en un mayor apoyo de los dirigentes económicos para volver a encarrilar la economía. El yuan del mercado internacional se mantenía prácticamente sin cambios en 7,0704 por dólar.

(Información de Brigid Riley; editado por Edwina Gibbs y Shri Navaratnam; editado en español por Javi West Larrañaga)

