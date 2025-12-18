FOREX-El dólar se mantiene al alza a la espera de los bancos centrales

Por Rocky Swift

TOKIO, 18 dic (Reuters) -

El dólar se apreciaba frente a las principales divisas el jueves, mientras los mercados se preparaban para las decisiones de los bancos centrales de Reino Unido, Europa y Japón.

La libra esterlina se mantenía a la baja, después de que una inesperada caída de la inflación en el Reino Unido respaldara la posibilidad de un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra. El yen recortaba las pérdidas de la sesión anterior, en un momento en que el Banco de Japón inicia una reunión de dos días que se espera que desemboque en una subida de los tipos de interés hasta máximos de tres décadas.

El dólar se tomó con calma los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el próximo jefe de la Reserva Federal creerá en tipos de interés más bajos "".

"Habrá un dólar más fuerte en general", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank. La sorprendentemente débil lectura de la inflación británica en la sesión anterior "ha sellado el acuerdo para un recorte de tipos del Banco de Inglaterra más tarde hoy". El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, apenas variaba a 98,39, tras un avance del 0,2% en la sesión anterior. El yen descendía un 0,1%, hasta 155,87, y ampliaba su caída del 0,6% del miércoles. La divisa nipona se debilitaba hasta 195,96 frente al franco suizo, cerca de un mínimo histórico. El euro apenas variaba, a 1,1744 dólares, mientras que la libra esterlina también se mantenía estable en 1,3367 dólares, tras la caída del 0,4% del día anterior.

Los futuros de los tipos de interés han descontado una probabilidad cercana al 100% de un recorte de tipos de un cuarto de punto por parte del Banco de Inglaterra el jueves, tras los sorprendentemente débiles datos de inflación de noviembre en el Reino Unido. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos sin cambios y muestre poco apetito por recortes a corto plazo en su reunión del jueves.

En Asia, es casi seguro que el Banco de Japón suba los tipos de interés a corto plazo del 0,5% al 0,75% en una reunión de dos días que finaliza el viernes, mientras el elevado coste de los alimentos mantiene la inflación por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central.

Japón debe perseguir un gasto proactivo que impulse el crecimiento y los ingresos fiscales, dijo el miércoles la primera ministra, Sanae Takaichi, reiterando el interés de su Gobierno en apuntalar una economía frágil.

El Banco de Japón podría subir los tipos dos veces en 2026 para hacer frente a unos tipos de interés reales negativos persistentes, según Vincent Chung, gestor de carteras de renta fija en Hong Kong de T Rowe Price.

"Hay algunas expectativas de que el Banco de Japón no se muestre agresivo en su orientación a futuro y provoque cierta debilidad en el yen, pero creemos que sería temporal", dijo Chung.

En Estados Unidos hay incertidumbre sobre cuándo la Fed podría volver a recortar los tipos y si el banco central puede mantener su independencia, mientras Trump medita sobre los posibles sucesores del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el miércoles que el banco central estadounidense todavía tiene margen para recortar los tipos de interés en un contexto de creciente debilidad del mercado laboral. Eso contrastó con el comentario del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, quien dijo el martes que no creía que la decisión de la Fed de recortar las tasas la semana pasada estuviera justificada.

Trump, que quiere ser consultado sobre las decisiones de la Fed, dijo en una transmisión desde la Casa Blanca que pronto anunciaría su elección para reemplazar a Powell al final de su mandato en mayo.

"Pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tipos de interés más bajos, por mucho, y los pagos de las hipotecas bajarán aún más", dijo Trump.

Todos los finalistas conocidos el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y Waller defienden que los tipos de interés sean más bajos de lo que son ahora, aunque ninguno ha indicado que la política deba ser tan baja como sugiere Trump.

El dólar australiano alcanzó los 0,6607 dólares, un 0,05% más. El "kiwi" (divisa neozelandesa) retrocedía un 0,2%, hasta los 0,5762 dólares, en gran medida a pesar de los datos que mostraban que la economía neozelandesa había vuelto a crecer en el tercer trimestre.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin ganaba un 0,6%, hasta 86.509,67 dólares, y el ether subía un 0,3%, hasta 2.828,33 dólares.

(Información de Rocky Swift en Tokio, Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)