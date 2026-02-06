FOREX: el dólar se mantiene cerca de su máximo de dos semanas y el yen avanza

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 6 feb (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía cerca de su máximo de dos semanas el viernes, después de que los inversores redujeran sus apuestas de riesgo tras una fuerte caída de las acciones por la preocupación sobre el gasto en inteligencia artificial (IA), mientras que el yen se fortalecía antes de las elecciones nacionales del domingo.

El dólar se ha fortalecido desde que el presidente Donald Trump nominara a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal la semana pasada; los mercados esperan que no impulse mucho las bajadas de tipos, lo que alivia algunas preocupaciones sobre la independencia del banco central.

La fuerte caída de las acciones tecnológicas esta semana se produce en un momento en que los inversores se muestran preocupados por el enorme gasto en inteligencia artificial, así como por el impacto de las herramientas de IA, que avanzan rápidamente y podrían trastocar diversos sectores.

Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo, dijo que los inversores están valorando de repente tres impactos a la vez.

"El escrutinio de las de las grandes tecnológicas, el riesgo de disrupción de la IA en el software más allá del bombo publicitario sobre la productividad y un colapso de liquidez/margen provocado por la plata. Parece un ajuste en el que se está reduciendo el riesgo de las mismas exposiciones masivas en todos los activos".

La aversión al riesgo ha ayudado al dólar, a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU han caído después de que los datos económicos apuntaran a un mercado laboral más débil de lo esperado antes del esperado informe de nóminas de enero de la próxima semana.

"El hecho de que estemos asistiendo a movimientos tan importantes es una señal de que el mercado está posicionado de la misma manera en las operaciones largas y cortas, ya sea en acciones, materias primas, criptomonedas o divisas", afirmó Prashant Newnaha, estratega

de tipos de interés para Asia-Pacífico de TD Securities.

"La posición corta en dólares estadounidenses es una operación de consenso y las operaciones de consenso se están deshaciendo a medida que la confianza pasa del riesgo al rechazo del riesgo".

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, bajaba un 0,2% hasta situarse en 97,759, cerca de su nivel más alto desde el 23 de enero. El índice se encamina hacia un aumento del 0,6% en la semana, su mayor subida desde principios de enero.

Los economistas de ING afirmaron que la evidente ralentización de la contratación sugiere que la Fed pudo haber actuado de forma un poco prematura al restar importancia a los riesgos para el aspecto laboral de su mandato en su reunión de política monetaria de enero.

"Las importantes revisiones a la baja de las nóminas de la próxima semana aumentarían la presión para reanudar finalmente los recortes de tipos", afirmaron en una nota. Los operadores siguen descontando dos recortes para este año, pero la posibilidad de una medida en junio ha aumentado ligeramente. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)