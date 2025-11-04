FOREX - El dólar se mantiene en máximos de tres meses

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 4 nov (Reuters) -

El dólar se acercaba el martes a su nivel más alto en tres meses, en un momento en que la dividida Reserva Federal hizo que los operadores redujeran sus apuestas de recortes de los tipos de interés, mientras que el yen japonés retrocedía desde mínimos de ocho meses tras las advertencias verbales de las autoridades de Tokio. El dólar australiano caía un 0,44%, después de que el Banco de la Reserva de Australia de referencia en el 3,60%, tal y como se esperaba, pero advirtió contra una mayor relajación debido al aumento de la inflación subyacente, la firmeza de la demanda de los consumidores y la reactivación del mercado inmobiliario.

El sentimiento del mercado fue de aversión al riesgo, lastrado por la trayectoria turbia de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras los operadores se preparaban para una serie de datos económicos no gubernamentales que se publicarán esta semana, con el cierre de la Administración federal manteniendo los datos fuera del radar de los mercados.

LA FALTA DE DATOS DEJA A LOS INVERSORES Y A LA FED EN LA OSCURIDAD

Los responsables de la Reserva Federal continuaron ofreciendo opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos a los que se enfrenta, en ausencia de datos económicos que fueron suspendidos tras el cierre de la Administración federal.

La Fed recortó los tipos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, sugirió que podría ser el último recorte del año. Los operadores valoran ahora en un 65% la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 94% de una semana antes, según mostró CME FedWatch. Este cambio en las expectativas a corto plazo ha impulsado al dólar. El euro caía a un mínimo de tres meses de US$1,1498, pero se mantenía estable en US$1,1525, mientras que la libra esterlina alcanzaba los US$1,3125. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, superaba los 100 puntos por primera vez desde principios de agosto y se situaba en 99,822.

Carol Kong, estrategaga de divisas de Commonwealth Bank of Australia, dijo que las diferencias de opinión entre los responsables de la Fed sugieren que un recorte en diciembre no está garantizado.

"Sin la publicación de los datos económicos oficiales de EEUU, es difícil ver una reducción aún más pronunciada en las expectativas de recortes de tipos y ganancias materiales para el USD". (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sam Holmes y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)