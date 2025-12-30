FOREX-El dólar se mantiene estable a la espera de las actas de la Fed

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 30 dic (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía estable el martes antes de la publicación de las actas de diciembre de la Reserva Federal, que se espera que revelen las divisiones dentro del banco central sobre el camino de la política monetaria del próximo año, una perspectiva que ha dejado a los inversores en vilo.

Los mercados de divisas estaban en su mayoría tranquilos debido a la escasa liquidez de los festivos, mientras los operadores miraban hacia adelante después de que un año desalentador para el dólar estadounidense ayudara a impulsar al euro y la libra esterlina a sus mejores resultados desde 2017. El euro cotizaba al cierre de este artículo a 1,1772 dólares, camino de una subida anual del 13,7%, mientras que la libra alcanzaba los 1,3504 dólares y se encaminaba a una subida del 8% en 2025. Un dólar más débil también ha empujado al yuan chino a superar el nivel psicológicamente importante de 7 por dólar estadounidense, a pesar de que el banco central trató de evitar que la moneda se disparara mediante tasas de orientación más débiles y advertencias verbales.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a sus rivales, se preparaba para una caída anual del 9,6%, su mayor descenso en ocho años debido a las apuestas por una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la reducción de los diferenciales de tipos de interés frente a otras monedas y las preocupaciones sobre los déficits fiscales y la incertidumbre política.

