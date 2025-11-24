FOREX-El dólar se mantiene estable y Acción de Gracias se cierne como prueba para el yen

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 24 nov (Reuters) -

El dólar se mantenía estable y los operadores se mostraban cautelosos el lunes, mientras aumentaban los riesgos de intervención en torno al yen y el mercado de "gilts" se mantenía en vilo a la espera del presupuesto británico, en una semana interrumpida por festivos en la que también se espera un recorte de tipos en la reunión de política monetaria de Nueva Zelanda.

Un día festivo en Tokio aligeraba el comercio en la jornada asiática y dejaba al yen

en 156,53 por dólar.

La divisa nipona ha estado cayendo por los bajos tipos de interés y la relajación de la política fiscal, pero a finales de la semana pasada rebotó desde mínimos de 10 meses, cuando la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, intensificó las advertencias verbales sobre la compra oficial de yenes.

Los operadores consideran que la intervención es inminente entre 158 y 162 yenes por dólar, y que el volumen reducido de operaciones por Acción de Gracias, más adelante en la semana, podría ser una oportunidad para que las autoridades intervengan.

"No descartamos un movimiento tan pronto como el viernes, en horario de Londres/Nueva York, por delante de 160, y si ocurre, el movimiento a la baja puede ser brusco, especialmente si la liquidez es escasa", dijeron los estrategas de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong en una nota.

Japón puede intervenir activamente en el mercado de divisas para mitigar el impacto económico negativo de un yen débil, dijo Takuji Aida, un miembro del sector privado de un panel clave del Gobierno, en un programa de televisión de la cadena pública NHK el domingo.

Por otra parte, el euro se mantenía a raya, en 1,1520 dólares, sin gran impulso a pesar del resurgimiento de las apuestas por una bajada de tipos en Estados Unidos en diciembre. Esto se produjo después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera que hay margen para bajar los tipos a corto plazo.

No se ha producido ninguna reacción inicial a los planes de paz de Ucrania, mientras Ucrania y EEUU dijeron que habían creado un marco actualizado y perfeccionado que modifica el plan de 28 puntos de la semana pasada.

El índice del dólar se mantenía prácticamente estable, en 100,15, y otras divisas principales continuaban bastante cerca de sus mínimos recientes.

La libra esterlina cotizaba a 1,3097 dólares, a la espera del anuncio presupuestario del miércoles, en el que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, trata de encontrar un equilibrio entre el gasto para apoyar el vacilante crecimiento y la demostración al mercado de que Reino Unido puede cumplir sus objetivos fiscales.

El dólar neozelandés se aferraba a los 0,5609 dólares, tras haber caído casi un 8% desde julio debido a las malas perspectivas económicas.

Los mercados están casi seguros de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortará los tipos en 25 puntos básicos el miércoles, pero se muestran indecisos sobre si se producirá una nueva reducción el año que viene.

El dólar australiano se situaba en 0,6460 dólares, mientras los operadores están pendientes de la lectura del IPC del miércoles, que será la primera publicación completa de los datos mensuales de precios. Según un sondeo de Reuters, se espera que el IPC anual ponderado se mantenga en el 3,6%.

"En nuestra opinión, este tipo de resultado podría reforzar la opinión de que el Banco de la Reserva de Australia no volverá a recortar los tipos de interés en este ciclo", dijo Peter Dragicevich, estratega de divisas para Asia-Pacífico de la empresa de pagos Corpay.

Los mercados de criptodivisas se estabilizaron durante el fin de semana, pero la presión se reanudó sobre el bitcóin

en la jornada asiática, y lo hacía caer un 1,5%, hasta los 86.700 dólares.

(Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)