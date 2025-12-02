FOREX-El dólar se mantiene estable y el yen cae tras subasta de bonos japoneses

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 2 dic (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía firme el martes, después de que una subasta de deuda pública japonesa atrajera una sólida demanda y aliviara los nervios de los inversores tras la venta masiva de títulos de renta fija esta semana. El billete verde subía un 0,1% frente al yen, hasta 155,72, tras la venta de deuda pública japonesa a 10 años, que registró la mayor demanda desde septiembre, lo que provocó un repunte de los títulos a muy largo plazo, después de que los rendimientos marcaran nuevos récords anteriormente en la sesión.

"El resultado de la subasta parece haber dado cierta tranquilidad al mercado", dijo Shoki Omori, estratega jefe de Mizuho en Tokio.

Las bolsas, los bonos, las criptomonedas y el dólar caían el lunes, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera que el banco central consideraría los "pros y los contras" de subir los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria, lo que envió los rendimientos japoneses a dos años a por encima del 1% por primera vez desde 2008 y provocó un contagio a los mercados globales de bonos.

El precio de los "swaps" indica ahora una probabilidad de alrededor del 70% de que el Banco de Japón suba los tipos en 25 puntos básicos en su próxima reunión de este mes.

Los datos de actividad manufacturera de Estados Unidos, más débiles de lo esperado, aumentaron la ansiedad y presionaron a la Reserva Federal para que redujera los tipos de interés en su reunión de política monetaria de este mes.

"La reafirmación de las apuestas poco entusiastas por un recorte de la Fed el 10 de diciembre y una subida del Banco de Japón el 19 de diciembre debería dar más credibilidad a las intenciones de Tokio de estabilizar el yen", escribieron los analistas de DBS en un artículo de investigación.

PESIMISMO SOBRE LA DEMANDA ESTADOUNIDENSE

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, fluctuaba entre las ganancias y las pérdidas tras haber tocado fondo el lunes durante la jornada bursátil estadounidense. El índice cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 99,441, ligeramente al alza, tras romper una racha de siete días de descensos.

Los datos publicados el lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ya que el PMI manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento cayó a 48,2 en noviembre desde los 48,7 del mes anterior.

Los indicadores de nuevos pedidos y empleo también se deterioraron, mientras que los precios de los insumos subieron al persistir el lastre de los aranceles a la importación.

"Todo esto me sugiere que la demanda en la economía se ha desacelerado", dijo Brian Martin, jefe de economía G3 de ANZ en Londres.

"Realmente creo que la Reserva Federal tiene que recortar los tipos de interés, y no solo en diciembre, sino el año que viene", dijo en un pódcast, y añadió que prevé un recorte adicional de 50 puntos básicos en 2026.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 88% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense, el 10 de diciembre, frente al 63% de hace un mes.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 0,8 puntos básicos, hasta el 4,0865%, al regresar los compradores tras la venta masiva de bonos en los mercados globales el lunes.

El euro se situaba en 1,1610 dólares, manteniéndose estable hasta ahora en Asia, mientras continuaban las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, con los líderes europeos uniéndose en torno al presidente ucraniano Volodímir Zelenski tras una propuesta de paz anterior respaldada por Estados Unidos que favorecía a Rusia, mientras el enviado especial de EEUU se dirigía a Moscú para mantener más conversaciones con el Kremlin.

La libra esterlina cotizaba un 0,1% más fuerte, a 1,3217 dólares, cerca de sus niveles más altos en un mes. El jefe del organismo de control fiscal británico dimitió el lunes, después de que la agencia publicara por error detalles clave del presupuesto anual de impuestos y gastos del Gobierno la semana pasada antes de que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, los anunciara en el Parlamento.

El dólar australiano alcanzaba los 0,6553 dólares, un 0,2% más fuerte en la jornada, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) cotizaba a 0,57264 dólares y se mantenía estable frente a su homólogo estadounidense.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)