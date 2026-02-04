FOREX-El dólar se mantiene estable y el yen se debilita antes de las elecciones en Japón

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 4 feb (Reuters) -

El dólar de EEUU se mantenía estable el miércoles, mientras los inversores se mantenían cautelosos tras el rápido fin del cierre parcial de la Administración, al ⁠tiempo que el yen se debilitaba hasta alcanzar ⁠su mínimo en dos semanas ante la perspectiva de unas elecciones nacionales impredecibles este fin de semana.

Los mercados de divisas seguían asimilando la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, como próximo presidente de la Reserva ⁠Federal, con ‌un dólar que se ​fortaleció en general ante las expectativas de que Warsh no impulse recortes rápidos de los tipos de interés.

Los inversores también se ​han sentido aliviados, ya que la nominación ha disipado algunas de las preocupaciones sobre la independencia de la Fed tras los ‌constantes ataques de Trump al banco central y al actual presidente de la Fed, ‌Jerome Powell. El euro se fortalecía ligeramente hasta situarse en 1,1834 ​dólares, mientras que la libra esterlina se mantenía en 1,3715 dólares, estable antes de las reuniones sobre política monetaria del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el jueves. Se espera que ambos bancos centrales mantengan los tipos sin cambios. El índice del dólar, que mide la evolución del billete verde frente a seis divisas principales, se situaba en 97,33, no muy lejos del máximo semanal de 97,73 que alcanzó el lunes. La fortaleza del dólar desde el anuncio de Warsh causó estragos en los metales preciosos, aunque estos se han recuperado algo desde entonces.

El índice del dólar caía un 1% en enero, tras caer un 9,4% el ⁠año pasado debido a la bajada de tipos de la Fed, la reducción de los diferenciales de interés con otras divisas importantes y las preocupaciones sobre el déficit fiscal estadounidense ​y la incertidumbre política.

Los estrategas de UOB afirmaron que la volatilidad probablemente se mantendrá elevada en el periodo previo a la nominación de Warsh. "Es probable que esto incluya mucho teatro durante el próximo proceso de confirmación del Congreso, que puede que no sea un proceso sencillo", afirmaron en una nota el miércoles.

"Entre un mercado nervioso y un presidente asertivo, Warsh tiene mucho trabajo por delante, ya que necesita demostrar que es un presidente de la Fed objetivo y estable, capaz de galvanizar a todo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés)".

Trump firmó el martes ⁠por la noche un acuerdo de gasto que puso fin al cierre parcial de la Administración de EEUU tras cuatro días, aunque los datos ​cruciales sobre el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán debido al cierre.

LAS ELECCIONES JAPONESAS EN EL PUNTO DE MIRA El yen se debilitaba un 0,3% hasta situarse en 156,26 por dólar el miércoles, su nivel más bajo desde el 23 de enero, cuando la moneda se fortaleció considerablemente desde 159,23 en medio de especulaciones de ‍que la Reserva Federal de Nueva York había realizado comprobaciones de tipos.

La perspectiva de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para impulsar el yen ha alejado en gran medida a la moneda del abismo, aunque el destino del yen pende de un hilo antes de las elecciones japonesas de este fin de semana.

En las elecciones nacionales, la primera ministra Sanae Takaichi busca el respaldo de los votantes para aumentar el gasto, reducir los impuestos y aplicar una nueva ​estrategia de seguridad que se espera que acelere el refuerzo de la defensa.

"Un buen resultado del Partido Liberal Democrático (PLD) animará a Takaichi a impulsar sus planes de estímulo presupuestario, lo que aumentará el riesgo de una mayor carga de la deuda pública y pesará sobre los bonos del Estado japonés y el yen", dijo Carol Kong, estratega de divisas ‍del Commonwealth Bank of Australia. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Christian Schmollinger y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)