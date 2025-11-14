FOREX-El dólar se prepara para una pérdida semanal ante la niebla de los datos macro

Por Rae Wee y Tom Westbrook

SINGAPUR, 14 nov (Reuters) -

El dólar se encaminaba a una caída semanal el viernes, ya que los inversores recortaban posiciones a la espera de evaluar la acumulación de datos estadounidenses por publicar tras la reapertura de la Administración.

Los operadores vendían el billete verde a pesar de la subida de los rendimientos y de que las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene han retrocedido. El movimiento se produjo junto con una venta de acciones y bonos estadounidenses, que se extendía a los mercados de valores asiáticos el viernes.

"Se respira de nuevo un aire de 'vender EEUU'", dijo Ray Attrill, jefe de investigación de divisas del National Australia Bank (NAB).

El día anterior, otros representantes de la Reserva Federal se mostraron cautelosos respecto a una mayor relajación, señalando las preocupaciones sobre la inflación y los síntomas de relativa estabilidad en el mercado laboral.

Sin embargo, el tono ligeramente más agresivo de la Reserva Federal no logró levantar al dólar, que cayó a su nivel más bajo en dos semanas frente al euro en la sesión anterior. La moneda común se recuperó por encima de la marca de US$1,16 y cotizaba un 0,1% al alza, a US$1,1644. El franco suizo también seguía cerca de su máximo de más de tres semanas y se estabilizaba en 0,7919 por dólar. Frente a una cesta de divisas, el billete verde languidecía cerca de un mínimo de dos semanas en 99,14.

El índice del dólar se encaminaba a una caída semanal del 0,4%.

"A partir de la semana que viene, vamos a recibir muchos datos económicos de EEUU, y creemos que van a ser bastante malos", dijo Joseph Capurso, responsable de divisas internacionales y geoeconomía del Commonwealth Bank of Australia.

Aunque normalmente eso alimentaría las expectativas de una relajación más agresiva de los tipos para apuntalar una economía debilitada, Capurso dijo que la inminente publicación de datos irregulares podría explicar por qué los futuros de los fondos de la Reserva Federal se han movido en sentido contrario. La Casa Blanca indicó que la tasa de desempleo de EEUU para octubre puede que nunca esté disponible, ya que depende de una encuesta de hogares que no se hizo durante el cierre.

"Cuando estás en la niebla, conduces más despacio... cuando no sabes lo que está pasando en la economía, quizá frenes tus recortes", dijo Capurso.

(Información de Rae Wee; edición de Sam Holmes, Lincoln Feast y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)