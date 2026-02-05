FOREX-El dólar se recupera a la espera de decisiones de los bancos centrales

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 5 feb (Reuters) -

El dólar subía el jueves a su máximo en dos semanas, mientras una nueva volatilidad ⁠se apoderaba de las bolsas ⁠y los metales preciosos, y los operadores esperaban las decisiones sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

El índice del dólar estadounidense

, ⁠que mide ‌la fortaleza ​del dólar frente a una cesta de seis divisas, avanzaba un 0,1%, hasta situarse en ​97,762, y ampliaba sus avances por segundo día consecutivo.

"Se está produciendo una cierta aversión al ‌riesgo", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de ‌OCBC en Singapur. "Cuando hay aversión al riesgo, ​el dólar tiende a fortalecerse".

El dólar ha recuperado algo de fuerza esta semana y la renta variable ha dado un giro hacia la aversión al riesgo, mientras los mercados financieros evalúan la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, que ya ha llegado a su ecuador.

El oro y la plata, que se han vuelto más volátiles recientemente como resultado de las compras apalancadas y los flujos especulativos, se vieron sacudidos por una nueva ola ⁠de ventas el jueves, que provocó una caída de la plata de hasta un 16,6%, hasta un mínimo de 73,41 ​dólares.

El Nasdaq Composite ha caído un 2,9% en los últimos dos días, su mayor caída desde octubre, con una volatilidad provocada por los líderes del mercado, entre ellos Alphabet

, matriz de Google, que el miércoles anunció agresivos planes de gasto, y ante una debacle de los valores de software por la amenaza de la nueva era de IA generativa. Frente al yen, el dólar estadounidense cotizaba ⁠a 156,81 yenes, y se mantenía estable después de que una subasta de bonos del Estado japonés a ​30 años suscitara una sólida demanda, mientras que la campaña electoral japonesa entraba en su recta final antes de las elecciones del domingo.

El euro

bajaba un 0,2%, hasta 1,1790 dólares, antes de la decisión del BCE, donde se espera ‍que mantenga los tipos sin cambios.

La atención de los inversores se centrará en la rueda de prensa posterior a la reunión para evaluar las perspectivas de los tipos de interés en los próximos meses.

"Probablemente se hará hincapié en la mayor incertidumbre", con solo pequeños ajustes en la comunicación, según los analistas de Bank of America, que ​esperan que el BCE mantenga los tipos más adelante en la jornada.

"Nuestra convicción de que habrá un recorte en marzo no es sólida, pero seguimos convencidos de que a partir de ahora habrá una tendencia a la flexibilización".

(Información de Gregor ‍Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)