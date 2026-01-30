FOREX-El dólar se recupera ante la perspectiva de un nuevo presidente de la Fed

Por Rocky Swift y Rae Wee

TOKIO, 30 ene (Reuters) - El dólar subía el viernes, y recuperaba parte de su caída semanal, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que pronto anunciaría su candidato para dirigir la Reserva Federal, mientras crecía el optimismo de que Washington evitara un nuevo cierre de la Administración

Trump dijo que tiene la intención de nombrar a su candidato para sustituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, tras la noticia de que el exgobernador de la Fed Kevin Warsh visitó la Casa Blanca. El yen japonés caía y las criptomonedas se desplomaban. El dólar recuperó parte de las pérdidas de esta semana, después de que la tensión entre Trump y Cuba, Irán, Venezuela, Groenlandia y Europa afectara la confianza de algunos inversores en los activos estadounidenses

"El nombramiento de Warsh, si es cierto, se considerará como alguien que, en cierto modo, puede mantener su independencia y no como alguien que se vea sometido a los deseos de Trump", dijo Khoon Goh, director de investigación para Asia de ANZ en Singapur

"Cualquier participante sensato en el mercado no querría mantener una posición importante durante el fin de semana", añadió. "Por lo tanto, parte de esto podría ser simplemente un aligeramiento de las posiciones. Si tienes una posición corta en dólares, lo has hecho bien, retira tus fichas de la mesa" El índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, avanzaba un 0,4%, hasta situarse en 96,55, lo que redujo su caída semanal al 0,9% El euro caía un 0,4%, hasta 1,1922 dólares, mientras que el yen se debilitaba un 0,5%, hasta 153,85 por dólar. La libra esterlina perdía un 0,4%, hasta 1,3751 dólares

Bloomberg News dijo que Warsh recibiría el visto bueno para sustituir a Powell en la Fed, mientras que una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves

El dólar también se vio impulsado, después de que los legisladores republicanos y demócratas llegaran a un acuerdo para evitar un inminente cierre del Gobierno

La escalada de conflictos en el extranjero y la inquietud por las medidas de control de la inmigración en el país han golpeado la moneda estadounidense, llevando al índice del dólar a su nivel más bajo en cuatro años anteriormente esta semana

En la víspera, la Casa Blanca informó de que Trump había firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, al tiempo que amenazaba con nuevos aranceles a Canadá y anunciaba que Estados Unidos iba a retirar la certificación a los aviones ejecutivos fabricados en ese país

Con la tensión en Irán en ebullición, Trump dijo el jueves que tenía previsto hablar con los líderes de Teherán, incluso cuando Estados Unidos enviaba otro buque de guerra a Oriente Próximo y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmaba que el ejército estaría listo para llevar a cabo cualquier decisión del presidente

(Información de Rocky Swift en Tokio; edición de Sam Holmes y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)