FOREX-El dólar se tambalea cerca de mínimos de cuatro años tras los comentarios de Trump

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 28 ene (Reuters) - El dólar estadounidense rondaba mínimos de cuatro años el miércoles, después de que el presidente Donald Trump restara importancia a su reciente debilidad, lo que exacerbó la venta del dólar y elevó el yen, el euro y la libra esterlina antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Los mercados de divisas estaban digiriendo la fuerte venta de dólares de la sesión anterior, que llevó al euro a superar el nivel de 1,2 dólares por primera vez desde 2021. La moneda única se debilitaba un 0,36%, hasta 1,1994 dólares.

La libra esterlina se depreciaba un 0,33%, hasta 1,3796 dólares, tras subir un 1,2% en la sesión anterior y alcanzar su nivel más alto desde 2021.

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis grandes rivales, subía un 0,22% a 96,114 tras caer más de un 1% en la sesión anterior al tocar un mínimo de cuatro años de 95,566.

Trump dijo el martes que el valor del dólar era "estupendo", cuando se le preguntó si pensaba que había bajado demasiado. Los operadores tomaron sus comentarios como una señal para intensificar la venta de dólares.

Aunque los comentarios del presidente no eran precisamente nuevos, se produjeron en un momento en el que el dólar se encontraba bajo presión, ya que los operadores se preparaban para una posible intervención coordinada de las autoridades estadounidenses y japonesas para estabilizar el yen.

"Demuestra que hay una crisis de confianza en el dólar estadounidense", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com. "Parece que mientras el Gobierno de Trump siga con su errática política comercial, exterior y económica, esta debilidad podría persistir".

El dólar se desplomó más de un 9% en 2025 y ha empezado el año con el pie izquierdo, ya que en enero ha bajado cerca de un 2,3%, mientras los inversores lidiaban con el errático enfoque de Trump sobre el comercio y la diplomacia internacional, los temores sobre la independencia de la Reserva Federal y los enormes aumentos del gasto público.

La atención de los inversores se centrará en la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal más tarde en el día, donde se espera que el banco central se mantenga al margen en una pausa que los inversores ven duradera más allá de las últimas reuniones del jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, en marzo y abril.

La nominación de un posible sustituto de Powell en mayo, el esfuerzo por despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y una investigación criminal del Gobierno de Trump sobre el jefe del banco central se ciernen sobre la reunión.

"La estrategia de Trump es simple. Calentar la economía hasta las elecciones de mitad de mandato y adelantarse a la Fed, que parece reacia a recortar los tipos, dejando que el dólar caiga", dijo Prashant Newnaha, estratega senior de tasas de Asia-Pacífico de TD Securities en Singapur.

"Trump está dando luz verde a la venta del dólar", añadió.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)