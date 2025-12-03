FOREX-El dólar se toma un respiro con la vista puesta en la Fed mientras el bitcóin se anima

SINGAPUR, 3 dic (Reuters) -

El dólar seguía en calma el miércoles, aunque los inversores que miran hacia 2026 empezaron a posicionarse a la espera de que los recortes de tipos en EEUU pesen sobre el billete verde, mientras que el bitcóin recuperó parte de sus pérdidas y rondaba máximos de dos semanas.

El fuerte repunte del bitcóin ayudó a los inversores a animarse a asumir un poco más de riesgo. La mayor criptodivisa por valor de mercado subía un 2% el miércoles, hasta un máximo de dos semanas de 93.633,70 dólares, tras una subida del 6% en la sesión anterior.

El bitcóin se desplomaba a principios de diciembre, tras un mes de noviembre nefasto en el que cayó más de 18.000 dólares debido a la salida masiva de dinero del mercado, su mayor pérdida en dólares desde mayo de 2021, cuando varias criptodivisas se desplomaron.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo que mientras el bitcóin se mantenga por encima del nivel de 80.537 dólares, apoyado en los mínimos alcanzados en abril durante la incertidumbre arancelaria, "buscamos otro tramo al alza hacia el rango de 95.000 a 100.000 dólares, momento en el que cambiaríamos a un sesgo más neutral en bitcóin."

EL EURO BRILLA ANTE LA DEBILIDAD DEL DÓLAR

El euro superaba su media móvil de 50 días después de que la inflación de la zona euro se situara ligeramente por encima de las expectativas el martes, y se negociaba por última vez a 1,1640 dólares, un 0,12% más en el día antes de una serie de datos manufactureros de Europa.

La moneda única ha subido más del 12% este año, en camino de su mayor ganancia anual desde 2017, beneficiándose de un dólar débil debido a las incertidumbres arancelarias a principios de año y últimamente al aumento de las probabilidades de recortes de tasas de Estados Unidos.

El Banco Central Europeo se reunirá dentro de dos semanas y, en general, se espera que se mantenga sin cambios en los tipos, con los mercados pronosticando en solo una de cada cuatro las probabilidades de cualquier flexibilización el próximo año.

El BCE recortó los tipos en un total de 2 puntos porcentuales hasta junio, pero desde entonces. Esto debería apoyar al euro, sobre todo teniendo en cuenta que los operadores prevén recortes de tipos de 90 puntos básicos en EEUU antes de finales de 2026.

EL DÓLAR AUSTRALIANO SUBE, LA RUPIA SE HUNDE

En Asia, el dólar australiano alcanzaba su nivel más alto desde el 30 de octubre, en 0,6584 dólares, después de que los datos del producto interior bruto se situaran ligeramente por debajo de las expectativas. El Banco de la Reserva de Australia se reunirá la semana que viene y se espera que mantenga los tipos de interés.

La otra noticia destacada en Asia se produjo en India, donde la rupia superaba el umbral de las 90 rupias por dólar estadounidense, presionada por la debilidad del comercio y los flujos de cartera, a pesar del fuerte crecimiento económico de la quinta economía mundial.

El yen japonés seguía estable en 155,70 por dólar, con las apuestas firmes sobre una subida de los tipos de interés este mes, en contraste con los EEUU, donde se prevé un recorte del 85% para la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

La libra esterlina subía ligeramente a 1,3235 dólares, mientras que el franco suizo, moneda refugio, seguía estable en 0,8017 por dólar. El dólar neozelandés rondaba los 0,5753 $.

Los inversores también están sopesando la posibilidad de que Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, sea nombrado presidente de la Reserva Federal, lo que ha llevado a algunos inversores a mostrarse bajistas con respecto al dólar.

Hassett, execonomista senior de la Fed, es considerado cercano al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y partidario de una reducción más rápida de los tipos de interés en Estados Unidos. Trump dijo que anunciaría su elección de presidente de la Fed a principios de 2026.

El estratega de Deutsche Bank Tim Baker dijo esta semana que hay margen para una caída del dólar de aproximadamente el 2% hasta diciembre, un mes en el que la divisa tiende a caer desde hace una década.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se situaba un 0,1% por debajo, en 99,202, lo que supone una caída de casi el 9% interanual.

Los analistas del OCBC de Singapur también ven un dólar más débil hasta 2026, a medida que los recortes estadounidenses reduzcan la brecha de tipos con el resto del mundo.

"La tesis es bastante simple", dijo el presidente de Spectra Markets, Brent Donnelly.

"El mercado está largo en dólares con la llegada de un presidente de la Fed que dejará que la economía se caliente, una situación fiscal ya de por sí mala, tipos nominales altos que están a punto de caer, una tendencia estacional a la debilidad del dólar y diferenciales de tipos de interés en máximos".

"Tengo posiciones largas en EUR/USD y NZD/USD."

(Información de Tom Westbrook y Ankur Banerjee; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)