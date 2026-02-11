FOREX: el dólar sigue bajo presión mientras el yen se fortalece

Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 11 feb (Reuters) -

El dólar tenía dificultades en todos los frentes el miércoles, especialmente frente al yen y al dólar australiano, y la moneda japonesa seguía avanzando tras la aplastante victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi.

* El dólar bajaba un 0,75%, a 153,25 yenes, lo que supone una pérdida del 2,5% desde el cierre del viernes, antes de la victoria de Takaichi el fin de semana.

* El euro también bajaba un 0,6% frente al yen, a 182,46, y desde las elecciones la caída ha sido de un 1,8%.

* Muchos analistas esperaban que el yen se debilitara si Takaichi, partidaria de los recortes fiscales a pesar de la alta deuda de Japón, obtenía una victoria aplastante, pero los movimientos han ido en la dirección contraria a las apuestas.

* "El hecho de que el yen no se haya debilitado aún más, incluso después de que la primera ministra Takaichi reforzó su control sobre el poder en Japón, probablemente haya animado a los especuladores a reducir aún más sus posiciones cortas en yenes a corto plazo", dijo Lee Hardman, analista senior de divisas de MUFG.

* El dólar perdía terreno en otros mercados.

* El euro subía un 0,16%, a 1,1914 dólares,

la libra esterlina ganaba un 0,3%, a 1,3680 dólares,

y la moneda estadounidense bajaba un 0,25%, a 0,7659 francos suizos.

* Los datos sobre el empleo en Estados Unidos correspondientes a enero, retrasados desde la semana pasada debido al breve cierre del Gobierno y que se publicarán el miércoles, podrían ser la próxima prueba para la tendencia de debilitamiento del dólar más adelante.

* Los mercados están descontando ahora una relajación de unos 60 puntos básicos por parte de la Fed para diciembre, a pesar de que algunos responsables de política monetaria han dicho que las tasas podrían mantenerse sin cambios durante algún tiempo.

(Reportaje de Rae Wee en Singapur y Alun John en Londres. Edición de Neil Fullick y Mark Potter.)