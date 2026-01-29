FOREX-El dólar sigue débil ante la percepción de riesgos crecientes

Por Rae Wee

SINGAPUR, 29 ene (Reuters) -

El dólar seguía en terreno inestable el jueves, en un momento en que la incertidumbre sobre las políticas económicas estadounidenses y los movimientos geopolíticos solo se vieron parcialmente compensados por los comentarios favorables de la Casa Blanca y los responsables europeos tras la caída de la moneda.

En el frente de la política monetaria, la Reserva Federal adoptó un tono más optimista sobre el mercado laboral estadounidense y los riesgos de inflación en la víspera, lo que los inversores interpretaron como una señal de que los tipos podrían mantenerse sin cambios durante más tiempo.

El dólar cayó en picado esta semana y alcanzó su mínimo en cuatro años después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera restar importancia a la debilidad de la moneda, aunque encontró un suelo después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera un día después que Washington tiene una política de dólar fuerte. El euro, que superó el nivel clave de 1,20 dólares gracias a la caída del dólar, cotizaba justo por debajo de ese nivel, a 1,1988 dólares, en Asia, después de que los dirigentes monetarios del Banco Central Europeo (BCE) manifestaran su creciente preocupación por su rápida apreciación.

"Fue un comentario oportuno de Bessent que se podría considerar premeditado, si se quiere", dijo Ray Attrill, director de estrategia cambiaria del National Australia Bank (NAB).

"Creo que los comentarios del BCE son independientes, pero es interesante que, en el caso del euro/dólar, 1,20 dólares parece haber sido un pequeño detonante". "Se podría argumentar que... el movimiento del euro/dólar, que hasta hace poco no había sido tan grande, está enmascarando en cierto modo la fortaleza general del euro. Y eso se reflejará en las previsiones de inflación del BCE".

Aunque la fuerte venta de dólares remitió el jueves, la divisa siguió a la defensiva.

El dólar caía un 0,43% frente al franco suizo,

hasta 0,7654, cerca de su mínimo en 11 años, mientras que la libra esterlina

se mantenía cerca de su máximo en cuatro años y medio, en 1,3844 dólares. El dólar australiano, que ha recibido un apoyo adicional de las apuestas por una subida de los tipos de interés en su país tan pronto como la próxima semana, alcanzaba su máximo en tres años y subía un 0,72%, hasta situarse en 0,7092 dólares.

La venta masiva del dólar estadounidense esta semana ha sido la más pronunciada desde que la ofensiva arancelaria de Trump sacudió los mercados el pasado mes de abril.

Con una caída del 2% en lo que va de año, su debilidad se ha visto impulsada por la preocupación sobre políticas de Trump, los ataques a la Fed y lo que esto podría significar para las perspectivas de los tipos de interés y, más recientemente, las señales del viernes de que Estados Unidos estaba dispuesto a vender dólares para ayudar a Japón a impulsar el yen.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)