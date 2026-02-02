FOREX-El dólar sigue estable mientras el mercado sopesa una Fed con Warsh al frente

Por Rae Wee

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) -

El dólar se aferraba a sus ganancias el lunes, mientras los inversores sopesaban cómo podría ser una Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh, dada su preferencia por un balance más reducido. El yen también volvió a estar en el punto de mira de los operadores, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, elogiara durante el fin de semana las ventajas de un yen más débil en un discurso de campaña, en un tono que contrasta con el de su Ministerio de Finanzas, que ha trabajado para frenar la caída de la moneda.

La elección de Warsh como próximo presidente de la Fed por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, provocó una ola de ventas de activos de riesgo e hizo caer los metales preciosos el viernes, mientras que el dólar recuperó las pérdidas de principios de la semana pasada.

Aunque los inversores creen que Warsh se inclinará por recortar los tipos, esperan que controle el balance de la Fed, lo que suele favorecer al dólar, ya que reduce la oferta monetaria en el mercado.

El dólar se mantenía al alza en la sesión asiática del lunes, lo que dejaba al euro

alejado del nivel de 1,20 dólares, y se situaba al cierre de este artículo en 1,1852 dólares. La libra esterlina bajaba un 0,13% hasta 1,3668 dólares, mientras que el índice del dólar se estabilizaba en 97,19 tras subir un 1% el viernes.

Richard Clarida, asesor económico global de PIMCO y exvicepresidente de la Fed, dijo que, aunque Warsh heredará un Comité Federal de Mercado Abierto que sigue dividido sobre el ritmo y la magnitud de una mayor flexibilización de la política monetaria, cree que Warsh podrá llevar a cabo dos recortes de tipos este año, y posiblemente incluso un tercero.

"Más allá de esas dos o tres bajadas de tipos, creemos que Warsh puede mostrarse más cauteloso, dependiendo de las perspectivas de inflación", dijo Clarida.

"Warsh, según sus escritos desde que dejó la Fed, podría ser mucho menos propenso a basarse en orientaciones prospectivas exhaustivas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés."

Los precios del mercado siguen apuntando a dos recortes de la Fed para este año, y no se prevé ninguna medida hasta junio, cuando Warsh sería presidente si el Senado lo confirma.

EL YEN SE DEBILITA El yen japonés se tambaleaba a 154,82 por dólar el lunes, presionado en parte por la fortaleza del dólar y los comentarios de Takaichi durante el fin de semana, que parecían tolerar una moneda más débil.

Una encuesta del periódico Asahi reveló que su Partido Liberal Democrático (PLD) probablemente obtendrá una victoria aplastante en las próximas elecciones a la Cámara Baja.

"Las elecciones anticipadas del 8 de febrero probablemente serán el próximo catalizador local clave para el yen", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

"Una mayoría del PLD probablemente empujaría el USD/JPY hacia los 160, mientras que un resultado de coalición podría dejar el par cerca del nivel de 155,00, dependiendo de los socios de la coalición."

(Información de Rae Wee; edición de Diane Craft y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)