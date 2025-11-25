FOREX-El dólar sigue estable pese a un posible recorte de tipos en EEUU

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 25 nov (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía estable el martes, mientras los inversores deliberaban sobre las posibilidades de una reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene, tras los comentarios de los responsables de la Fed, y el yen japonés seguía bajo vigilancia.

El lunes, el gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que el mercado laboral era lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tipos de un cuarto de punto en diciembre, aunque la acción más allá de eso dependía de una avalancha de datos que se retrasó por el cierre de la Administración federal.

Los comentarios de Waller se hicieron eco de los del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el viernes. Los operadores valoran ahora en un 81% la posibilidad de un recorte el mes que viene, frente al 42% de la semana anterior, según mostró CME FedWatch.

"La atención se centra en la postura de cada uno de los votantes de la Reserva Federal y sus opiniones sobre una bajada de tipos en diciembre", dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone.

"Esto tiene sentido dado que el mercado (y la Fed) no han recibido los datos que normalmente influirían en su decisión sobre la política monetaria. (...) Tal vez la mayor incógnita es la opinión del propio (presidente de la Fed Jerome) Powell, pero en general se podría suponer que votaría a favor de un recorte de tipos en diciembre", añadió.

Hasta ahora, el repentino cambio en las apuestas de recorte de tipos ha tenido un impacto limitado en el dólar. El euro

se compraba en el momento de elaboración de este artículo a US$1,1522, tras subir ligeramente el día anterior, mientras que la libra

se situaba en US$1,3097. El índice del dólar estadounidense

, que mide la cotización del billete verde frente a las principales divisas, apenas registraba cambios y se situaba en 100,23.

Los responsables de la Reserva Federal se mostraron divididos sobre lo que podría venir a continuación, mientras el banco central aún carece de un conjunto completo de datos.

"Mantener los tipos estables en diciembre, en un momento en el que el mercado laboral es frágil y las expectativas de inflación a corto y largo plazo en EEUU están cayendo, sería una desconexión que probablemente no sentaría bien al mercado", dijo Weston de Pepperstone.

La confianza de los inversores también se vio favorecida por la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump dijo que la relación con China era "extremadamente fuerte" el lunes tras una llamada con el presidente chino Xi Jinping.

La llamada, no revelada previamente por ninguno de los dos países, se produjo semanas después de que los dos líderes se reunieran en Corea del Sur, donde acordaron un marco de un acuerdo comercial que aún no se ha finalizado. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)