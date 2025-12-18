FOREX-El dólar sube a la espera de anuncios de tasas del BCE y el Banco de Inglaterra

Por Rocky Swift y Samuel Indyk

LONDRES, 18 dic (Reuters) - El dólar subía ligeramente frente a las principales divisas el jueves, mientras los mercados se preparaban para las decisiones de los bancos centrales de Reino Unido, Europa y Japón.

* La libra esterlina cotizaba a la baja tras la inesperada caída de la inflación en el Reino Unido, que respaldó los argumentos a favor de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra. El yen recortaba sus pérdidas de la sesión anterior ante las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos el viernes, a máximos de tres décadas.

* El dólar se tomaba con calma los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el próximo jefe de la Reserva Federal creería en unas tasas de interés más bajas "por mucho".

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen y al euro, subía un 0,2% a 98,55 tras avanzar un 0,2% en la sesión anterior.

* El yen bajaba un 0,1% a 155,85 unidades por dólar, ampliando su caída del 0,6% del miércoles.

* El euro caía un 0,2% a 1,1718 dólares, mientras que la libra esterlina baja un poco a 1,3348 dólares, tras el descenso del 0,4% de la víspera.

* Los futuros de las tasas de interés han descontado una probabilidad cercana al 100% de un recorte de tipos de un cuarto de punto por parte del Banco de Inglaterra el jueves, tras los sorprendentemente débiles datos de inflación de noviembre en el Reino Unido. El Banco Central Europeo mantendría las tasas sin cambios y mostraría poco interés por recortarlas a corto plazo en su reunión del jueves.

* Los bancos centrales sueco y noruego mantuvieron sin cambios sus tasas de interés principales el jueves, en línea con las expectativas. La corona sueca apenas variaba a 10,899 unidades por euro, mientras que la corona noruega subía ligeramente a 11,955 unidades por euro.

* En Asia, el Banco de Japón parece casi seguro que subirá las tasas de interés a corto plazo del 0,5% al 0,75%, ya que el elevado costo de los alimentos mantiene la inflación por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central.

* En Estados Unidos, persiste la incertidumbre sobre cuándo la Fed podría volver a recortar las tasas y si el banco central puede mantener su independencia, mientras Trump medita sobre los posibles sucesores del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

* El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el miércoles que el banco central estadounidense aún tenía margen para recortar las tasas de interés en medio de la creciente debilidad del mercado laboral. Eso contrastó con los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, quien dijo el martes que no creía que la decisión de la Fed de recortar los tipos la semana pasada estuviera justificada. (Reporte de Samuel Indyk en Londres, Rocky Swift en Tokio y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)