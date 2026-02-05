FOREX-El dólar sube por aversión al riesgo, a la espera de decisiones de bancos centrales

Por Gregor Stuart Hunter y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 5 feb (Reuters) - El dólar subía el jueves a su máximo en dos semanas, mientras una nueva volatilidad se apoderaba de las acciones y ⁠los metales preciosos, y los operadores esperaban las ⁠decisiones sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

* El índice dólar, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis divisas, subía un 0,14% hasta situarse ⁠en 97,82, registrando ‌su segundo día ​consecutivo al alza.

* El dólar ha recuperado algo de fuerza esta semana y las acciones han dado un giro hacia la ​aversión al riesgo, mientras los mercados financieros evalúan la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, que ya ha llegado a ‌su ecuador.

* El oro y la plata, que se han vuelto más ‌volátiles recientemente como resultado de las compras apalancadas y los flujos ​especulativos, se vieron sacudidos por una nueva ola de ventas el jueves, que provocó una caída de la plata de hasta un 16,6%, a un mínimo de 73,41 dólares.

* El Nasdaq Composite ha caído un 2,9% en los últimos dos días, su mayor caída desde octubre, con una volatilidad provocada por los líderes del mercado, entre ellos Alphabet, matriz de Google, que el miércoles anunció agresivos planes de gasto, y una caída de las acciones de software, que se adaptan a una nueva era de IA generativa.

* El euro caía un 0,2%, a 1,1790 dólares, antes de la decisión del BCE, que se espera que mantenga ⁠las tasas de interés sin cambios. La atención de los inversores se centrará en la rueda de prensa posterior a la reunión para evaluar las perspectivas de los tipos en ​los próximos meses.

* Los mercados muestran que los operadores dan muy pocas posibilidades a una bajada de tipos en 2026. Incluso con la volatilidad que ha dominado los mercados desde principios de año, el euro solo está un 0,4% por encima de donde estaba cuando el BCE se reunió por última vez en diciembre.

* Sin embargo, el euro está un 13% más alto frente al dólar que hace un año, lo que ha aumentado la preocupación de los responsables políticos por el impacto en las presiones regionales sobre los precios, mientras que la inflación en ⁠la zona euro ha caído hasta alrededor del 1,7%, por debajo del objetivo del BCE del 2%.

* Por su parte, la libra esterlina ​bajaba un 0,5% a 1,358 dólares antes de la decisión sobre política monetaria del Banco de Inglaterra, en la que también se espera que mantenga las tasas sin cambios.

* Frente al yen, el dólar subía un 0,14%, a 157,11 yenes. La amenaza de una compra oficial conjunta de Estados Unidos y Japón para contrarrestar la debilidad del ‍yen el 23 de enero empujó al dólar a un mínimo de tres meses de 152,1. A medida que ha aumentado el nerviosismo ante las elecciones del domingo, ha subido alrededor de un 3%, recuperando aproximadamente tres cuartas partes de esa caída inicial.

* Frente al yuan en el mercado internacional, el dólar operaba estable en 6,9439 yuanes tras una conversación telefónica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que hablaron sobre comercio, cuestiones de seguridad ​y la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

* Las criptomonedas ampliaban sus pérdidas, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2024. El bitcóin cayó hasta un 3,54%, a 70.052,48 dólares, y luego cotizaba con un descenso del 1,7%, a 71.720 dólares. El ether operaba estable en torno a los 2.135 dólares, tras recuperarse de un mínimo nocturno de ‍2.068 dólares. (Información adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)