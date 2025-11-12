FOREX-El dólar sube por posible reapertura de Gobierno EE. UU., el yen cotiza en mínimos de 9 meses

(Actualiza con sesión en Nueva York)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) - El dólar ganaba terreno frente al euro y el yen el miércoles, mientras los operadores evaluaban lo que significará una avalancha de publicaciones económicas para la política de tasas de interés de la Reserva Federal si la Cámara baja vota el miércoles a favor de la reapertura, como se espera.

* El yen, por su parte, tocó mínimos de nueve meses frente al billete verde ante la preocupación de que el nuevo Gobierno japonés intente influir en el banco central del país para que retrase las subidas de tasas.

* El miércoles, la Cámara de Representantes intentará poner fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, con una votación sobre un paquete de fondos provisional para reanudar la asistencia alimentaria, pagar a cientos de miles de trabajadores federales y reactivar el sistema de control del tráfico aéreo.

* La reapertura dará lugar a una avalancha de publicaciones de datos económicos que se retrasaron debido al cierre, incluido el informe mensual de empleo.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el mes pasado que un recorte en la reunión de diciembre del banco central de Estados Unidos no es seguro, y las autoridades de la Fed están divididas sobre si continuar la política de relajación monetaria ya que la inflación sigue siendo relativamente elevada.

* Los operadores de futuros sobre los fondos de la Fed están valorando en un 64% las probabilidades de una reducción de las tasas en diciembre.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subía un 0,19% a 99,63, mientras que el euro bajaba un 0,07% a 1,1572 dólares.

* El yen caía después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó la preferencia de su Gobierno por mantener bajas las tasas de interés y pidió una estrecha coordinación con el Banco de Japón.

* Por su parte, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, lanzó una nueva advertencia verbal sobre la debilidad del yen, señalando "movimientos unilaterales y rápidos en el mercado de divisas".

* Ante el yen, el dólar ganaba un 0,5% a 154,92 yenes tras alcanzar 155,04, su mayor nivel desde el 4 de febrero.

* La libra esterlina se debilitaba un 0,43% a 1,3093 dólares.

* Entre las criptodivisas, el bitcóin ganaba un 1,50% a 104.186 dólares. (Reporte de Samuel Indyk y Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)