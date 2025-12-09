FOREX-El dólar sube tras reporte de empleo, a la espera de decisión de la Fed

(.)

Por Lucy Raitano y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - El dólar subía el martes, antes de la esperada bajada de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras que el dólar australiano cotizaba firme después de que su banco central descartó una mayor relajación monetaria.

* Los mercados anticipan un recorte de tasas por parte de la Fed y se preparan para varias decisiones más de los bancos centrales antes del fin de semana.

* El dólar avanzó tras conocerse que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron levemente en octubre, mientras que las contrataciones siguieron moderadas.

* Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, aumentaron en 12.000 puestos, a 7,670 millones, en el último día de octubre, según la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS). Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 7,150 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

* El billete verde avanzó tras la publicación del informe, ampliando las ganancias frente al yen -a 156,735 unidades- y el euro, que cedía un 0,2%, a 1,1619 dólares.

* Los inversores están reduciendo las expectativas de recortes en 2026 a medida que aumenta el escepticismo de que Kevin Hassett -el favorito para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años como presidente de la Fed termina en mayo- no resulte tan expansivo como espera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* "Tras haber sido despistados por las comunicaciones en las últimas cinco decisiones, los inversores apuestan por un 'recorte con mensaje restrictivo', una rebaja de las tasas acompañada de una orientación cauta en la declaración, el gráfico de puntos y la conferencia de prensa", dijo Karl Schamotta, de Corpay en Toronto.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0,2%, a 99,22 unidades.

* El dólar australiano mejoraba un 0,4%, a 0,6647 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas de estables por tercer mes consecutivo en el 3,6%, tal y como se esperaba, y advirtió de que el repunte de la inflación podría ser persistente. (Reporte de Lucy Raitano en London y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Ricardo Figueroa)