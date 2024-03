(Amplía con negocios de la tarde)

Por Herbert Lash y Harry Robertson

Nueva york/londres, 18 mar (reuters) - el dólar presentaba subía el lunes antes de una serie de reuniones de bancos centrales esta semana, cuando se estima que el banco de japón pondrá fin a las tasas de interés negativas y el mercado está a la espera de las últimas previsiones de la reserva federal de estados unidos.

* Además de Japón y Estados Unidos, esta semana se reúnen los bancos centrales de Gran Bretaña, Australia, Noruega, Suiza, México, Taiwán, Brasil e Indonesia.

* El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis monedas principales, subía un 0,145%, a 103,600 puntos. Este año el índice han sumado cerca de un 2%, ya que la economía estadounidense ha tenido un desempeño mejor de lo esperado, lo que ha llevado a los inversores a frenar las apuestas de que la Fed recortará las tasas rápida y profundamente en 2024.

* Los mercados valoran algo menos de tres recortes de 25 puntos básicos cada uno hasta diciembre, frente a casi el doble a inicios de año. Según datos de LSEG, los futuros de tasas de la Fed muestran un 51% de probabilidad de que la primera baja de tasas ocurra en junio.

* El miércoles, la atención se centrará en si los responsables de la Fed modifican sus previsiones de recortes de tasas para el año. En diciembre, la Fed preveía una relajación de 75 puntos básicos en 2024.

* El yen japonés cotizaba con pocos cambios, a 149,11 por dólar.

* En las últimas semanas, la divisa nipona se ha depreciado hasta los 150,88 por dólar. A principios de marzo se recuperó y alcanzó un máximo de un mes de 146,48, gracias a unos datos económicos mejores de lo esperado y apuestas a que el Banco de Japón se dispone a poner fin a ocho años de tasas de interés negativas.

* Las subidas salariales de las grandes empresas japonesas, mayores de lo previsto, han reforzado las expectativas de que el Banco de Japón abandonará la política monetaria ultra laxa, posiblemente ya en su reunión del martes.

* "Si el Banco de Japón no va a actuar, entonces no ha hecho un buen trabajo a la hora de amortiguar las expectativas", dijo Colin Asher, economista jefe del banco japonés Mizuho en Londres. "No moverse ahora probablemente estimularía más la volatilidad que moverse".

* El euro subía un 0,05%, a 1,0893 dólares, mientras que la libra cedía un 0,04% a 1,2735 dólares, antes de la reunión del Banco de Inglaterra del jueves, en la que se espera que mantenga las tasas en el 5,25%.

(Harry Robertson en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)