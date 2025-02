Forex-el dólar toca mínimos de casi 3 semanas al calmarse el temor a la inflación y los aranceles

Por Brigid Riley

TOKIO, 14 feb (Reuters) - El dólar estadounidense se estabilizaba en torno a un mínimo de casi tres semanas el viernes, ya que los operadores se consolaron de que los aranceles recíprocos de Washington no se impusieron de inmediato, mientras que un informe de precios al productor de Estados Unidos calmó las preocupaciones sobre la inflación. En su última salva comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el jueves a su equipo económico que formulara planes para imponer aranceles recíprocos a todos los países que gravan las importaciones estadounidenses. Pero la directiva no llegó a imponer nuevos aranceles, sino que dio inicio a lo que podrían ser semanas o meses de investigación sobre los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses. Ello alentó las expectativas de que aún puede haber margen para que los países negocien, amortiguando el golpe a la confianza del mercado. "La ambigüedad arancelaria sigue reinando, pero los mercados se tranquilizan con la noticia de que la próxima serie de aranceles no entrará en vigor antes de abril", escribió Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank, en una nota de investigación.

Algunos operadores esperan que los aranceles beneficien al dólar, pero el retraso en el calendario de los nuevos anuncios no ayudó mucho a que el billete verde saliera de su nivel más débil desde finales de enero tras los datos del IPP del jueves.

El dato del IPP de EEUU disipó algunos temores sobre la persistencia de la inflación en la mayor economía del mundo, suscitados por un dato de precios al consumo más elevado de lo esperado a principios de semana. Con todo, persiste la incertidumbre en torno a las perspectivas de la economía estadounidense, con interrogantes sobre la forma en que se desarrollarán las políticas del Gobierno de Trump. "Esperamos que la Fed se mantenga cautelosa ante las preocupaciones sobre el estancamiento del proceso de desinflación y los aumentos arancelarios del presidente Trump", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia. Por su parte, el euro alcanzaba su nivel más alto en más de dos semanas frente al dólar en 1,046925 dólares en la sesión asiática, apoyado por el optimismo en torno a las posibles conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El miércoles, Trump habló de la guerra en Ucrania en sendas llamadas telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El jueves dijo que Ucrania tendría un asiento en la mesa durante cualquier negociación de paz con Rusia.

