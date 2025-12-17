FOREX-El dólar toca mínimos recientes mientras persiste la incertidumbre sobre recortes de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 17 dic (Reuters) -

El dólar estadounidense se alejaba el miércoles de su nivel más bajo desde principios de octubre, tras conocerse que el mercado laboral sigue siendo débil, lo que deja a los inversores en vilo sobre cuándo se producirá la próxima bajada de tipos de la Reserva Federal.

El euro bajaba un 0,14% a 1,173 dólares, pero se mantenía cerca del máximo de 12 semanas alcanzado en la sesión anterior, a la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, en la que se espera que el banco central mantenga los tipos.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidores, subía un 0,18%, hasta 98,394, aún no lejos del nivel más bajo desde el 3 de octubre que alcanzó el martes. El índice ha caído alrededor de un 9,5% este año, camino de su mayor caída anual desde 2017.

Mientras que la economía estadounidense añadió 64.000 puestos de trabajo en noviembre, superando una estimación de los economistas encuestados por Reuters, la tasa de desempleo se situó en el 4,6% el mes pasado, aunque el cierre de la Administración de 43 días distorsionó los datos.

Aun así, los mercados y los analistas no estaban seguros de que el informe hubiera cambiado mucho las perspectivas de la política monetaria y esperaban el informe sobre la inflación previsto para el jueves.

"La grave distorsión en las cifras de empleo las hace prácticamente inviables para enero, sería extremadamente difícil para la Fed calibrar la política monetaria en una relación señal/ruido tan pobre", dijo Kieran Williams, jefe de en InTouch Capital Markets.

Williams dijo que los necesitarán los datos más limpios del primer trimestre para "validar la velocidad del deterioro, que sí indica que alrededor de marzo o abril es la línea de base prudente para cualquier posible reanudación de los recortes".

La semana pasada, la Reserva Federal recortó los tipos, tal y como se esperaba, pero señaló que es improbable que los costes de endeudamiento sigan bajando a corto plazo, proyectando solo un recorte más de los tipos en 2026. Sin embargo, los mercados prevén dos recortes de tipos el año que viene, aunque es poco probable que se produzcan en enero.

"Si el IPC sale como se espera esta semana, la Reserva Federal no se sentirá presionada para relajar los tipos en las próximas reuniones", afirma Thomas Mathews, responsable de mercados para Asia-Pacífico de Capital Economics. "Incluso marzo puede ser demasiado pronto para esperar un recorte".

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Stephen Coates y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)