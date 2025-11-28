FOREX-El dólar va rumbo a cerrar su peor semana desde julio ante inminente baja de tasas en EEUU

(Actualiza tras apertura en Nueva York. Cambia redacción, firma de autora y procedencia, antes SINGAPUR)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 28 nov (Reuters) - El dólar estadounidense se encaminaba el viernes a cerrar la semana con su peor rendimiento desde finales de julio, mientras los inversores elevaban sus apuestas a que la Reserva Federal volverá a recortar las tasas de interés en diciembre.

* Una interrupción debida de la actividad en los centros de datos CyrusOne de CME Group, por un problema de refrigeración, detuvo el comercio en su plataforma de divisas, de los futuros de acciones y de las materias primas. A las 13:35 GMT, la negociación se había reanudado, después de más de 11 horas de caída, según datos de LSEG.

* El dólar ha caído esta semana, ya que los operadores creen que el debilitamiento de los datos laborales provocará más recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, a pesar de que muchos responsables de política monetaria han expresado su preocupación por la todavía alta inflación.

* "Parece que la serie de publicaciones posteriores al cierre ha sido en general floja (...) los datos en general se inclinan definitivamente hacia un recorte", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos están valorando una probabilidad implícita del 87% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, muy por sobre las expectativas de hace una semana.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,06%, a 99,59, recuperando algo de terreno, pero cinco días de descensos lo dejan encaminado a marcar su mayor pérdida semanal desde el 21 de julio.

* Por el momento, los mercados de divisas se mantienen relativamente tranquilos ante la interrupción nocturna de la CME, que ocurrió con un volumen de negociación ya reducido tras la festividad del jueves en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

* "La liquidez sigue siendo escasa, dado que la mayoría de los agentes ejecutaron operaciones de fin de mes antes de la festividad de Acción de Gracias de ayer (jueves)", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.

* El euro caía un 0,09%, a 1,1585 dólares, mientras que el yen japonés se fortalecía un 0,03%, a 156,25 por dólar. (Reporte de Ozan Ergenay y Gregor Stuart Hunter; Editado en español por Ricardo Figueroa)