FOREX-El dólar va rumbo a cerrar su peor semana desde julio por apuestas a recorte de tasas en diciembre

Por Ozan Ergenay y Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 28 nov (Reuters) - El dólar estadounidense se encaminaba el viernes a anotar su peor rendimiento semanal desde finales de julio, ya que los inversores esperan cada vez más una mayor relajación monetaria en diciembre por parte de la Reserva Federal, mientras que el festivo en Estados Unidos reducía la liquidez.

* Una interrupción debida a un problema de refrigeración en los centros de datos CyrusOne de CME Group detuvo el comercio en su plataforma de divisas ampliamente utilizada y en los futuros de acciones y materias primas, dijo el mayor operador de bolsa del mundo en un comunicado.

* "No esperamos ningún impacto significativo en el mercado, aunque es algo que conviene vigilar por si acaso, pero vamos a tener un final de mes y de semana bastante tranquilos", dijo Lee Hardman, analista de divisas senior de la división de mercados globales para EMEA de MUFG.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, cotizaba con una subida del 0,2% a 99,711, recuperando algo de terreno, pero cinco días de descensos lo dejan encaminado a marcar su mayor pérdida semanal desde el 21 de julio.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos están valorando una probabilidad implícita del 87% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 10 de diciembre, frente a una probabilidad del 39% una semana antes, mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

* Los futuros han estado subiendo desde que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo la semana pasada que el banco central estadounidense aún podría recortar las tasas de interés "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación.

* En Asia, el yen japonés operaba estable en 156,2 unidades por dólar, mientras los datos sobre el mercado laboral y la inflación confirmaban la necesidad de un endurecimiento monetario en la segunda economía asiática, en un contexto de debilidad persistente de la moneda que ha suscitado la posibilidad de una intervención del Ministerio de Finanzas.

* Los precios al consumidor subieron en Tokio un 2,8% en noviembre, algo más de lo esperado por los economistas y por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón.

* El euro caía un 0,2%, a 1,1568 dólares, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaraba el jueves que las delegaciones ucraniana y estadounidense se reunirían esta semana para elaborar una fórmula, discutida en las conversaciones de Ginebra, para poner fin a la guerra con Rusia y ofrecer garantías de seguridad a Kiev.

* La libra esterlina se debilitaba un 0,3%, a 1,3201 dólares, aunque se encaminaba a su mejor rendimiento semanal desde principios de agosto, después de que Rachel Reeves, ministra de Economía británica, reveló el miércoles sus planes de subir los impuestos en 26.000 millones de libras (US$34.000 millones).

(Reporte de Ozan Ergenay y Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)