FOREX-El dólar, volátil ante clima de aversión al riesgo y postura de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 11 dic (Reuters) - El dólar encontraba cierto apoyo el jueves en un clima generalizado de aversión al riesgo en los mercados, pero no logró recuperar la mayor parte de sus pérdidas después de que la Reserva Federal ofreciera unas perspectivas menos restrictivas de lo que algunos habían anticipado.

Los inversores se deshicieron de activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas después de que los decepcionantes resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle

reavivaran los temores de que el aumento de los costes de infraestructura de inteligencia artificial pudiera superar la rentabilidad.

Eso ayudó a frenar la caída del dólar, que inicialmente se enfrentó a la presión de venta después de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que sorprendieron a algunos que se habían posicionado a favor de un tono más duro. Por su parte, el dólar australiano se vio atrapado en la huida del riesgo y caía un 0,7% hasta los US$0,6629, mientras que el dólar neozelandés perdía un 0,44% y cotizaba a US$0,5791.

El bitcóin

, a menudo considerado un barómetro del apetito por el riesgo, volvió a caer por debajo del nivel de 90.000 dólares, mientras que ether

bajaba más de un 4% hasta US$3.197,15.

"Incluso con una perspectiva más suave de la Fed, el mercado todavía está trabajando el exceso de apalancamiento de octubre, por lo que las reacciones a las señales macro son más lentas de lo habitual", dijo Gracie Lin, CEO de OKX en Singapur, sobre la caída de los precios de las criptomonedas.

"El recorte de 25 puntos básicos ya estaba descontado, los operadores a corto plazo están recogiendo beneficios en una liquidez escasa, y el contexto macroeconómico y geopolítico más amplio sigue siendo incierto. Todo eso hace que la respuesta inmediata sea moderada".

EL DÓLAR SUFRE

Al término de su reunión de política monetaria de dos días, celebrada el miércoles, la Reserva Federal bajó los tipos en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba.

"Para nosotros, lo más importante fue el tono moderado de los comentarios y de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell", dijo Nick Rees, jefe de investigación macroeconómica de Monex Europe.

Esto dio confianza a los inversores para vender el dólar en corto, mientras apuestan por dos recortes de tipos más el año que viene, en contra de la expectativa media de los responsables políticos de una única reducción de un cuarto de punto porcentual. El euro superó el nivel clave de US$1,17 y se acercó a un máximo de dos meses de US$1,1707 en los primeros compases de la sesión asiática, antes de recortar parte de esas ganancias y cotizar un 0,08% por debajo, a US$1,1686. La libra esterlina tocaba un máximo de US$1,3391 en un mes y medio, aunque descendía un 0,17% a US$1,3360. El yen apenas variaba a 156,07 por dólar.

Frente a una cesta de divisas, el dólar subía un 0,1% a 98,74, tras haber tocado su mínimo desde el 21 de octubre.

"Todavía vemos margen para recortar los tipos en 2026, especialmente si el mercado laboral resulta ser más débil de lo previsto por la Reserva Federal", dijo Tai Hui, estratega jefe de mercado para APAC de J.P. Morgan Asset Management.

Los bonos del Tesoro estadounidense atrajeron las pujas después de que la Reserva Federal anunciara que empezaría a comprar deuda pública a corto plazo a partir del 12 de diciembre para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado, con una ronda inicial de unos 40.000 millones de dólares en letras del Tesoro.

"El inicio anticipado y el volumen de las compras de letras del Tesoro sorprendieron a los inversores", señalaron los analistas de Société Générale en una nota.

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a dos años

descendía 3,5 puntos básicos, hasta el 3,5300%. El rendimiento de referencia a 10 años

también bajaba 4 puntos básicos, hasta el 4,1215%. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)