FOREX-El euro cae por informes sobre la salida de la presidenta del BCE

Por Samuel Indyk y Rocky Swift

LONDRES, 18 feb (Reuters) - El euro caía ligeramente el miércoles tras reportes que sostienen que la presidenta del Banco Central ‌Europeo, Christine Lagarde, tendría pensado abandonar ‌su ⁠cargo antes de lo previsto, mientras que el dólar subía antes de que se publiquen las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal.

* El Financial Times informó ​de que Lagarde ⁠tenía previsto dejar ⁠su cargo antes de que finalizara su mandato en octubre de 2027, aunque el banco central dijo ​que no se había tomado ninguna decisión sobre el fin de su mandato.

* Entre los posibles ‌candidatos para dirigir el BCE se encuentran el exdirector del banco ​central neerlandés Klaas Knot, el director general del ​Banco de Pagos Internacionales Pablo Hernández de Cos y el director del Bundesbank Joachim Nagel.

* El euro caía ligeramente, con un descenso inferior al 0,2% a 1,1831 dólares, ya que el impacto de cualquier cambio en la política monetaria a corto plazo probablemente sería limitado.

* Lagarde asumió el cargo en 2019 y ha estado al frente durante el agresivo ciclo de ​endurecimiento de 2022 y 2023 para controlar la inflación. Pero ahora que la inflación ha vuelto a situarse cerca del objetivo del BCE y se espera ⁠que las tasas de interés se mantengan sin cambios durante 2026, Lagarde podría abandonar el BCE en un momento relativamente tranquilo.

* Con muchos ‌mercados asiáticos cerrados por las fiestas del Año Nuevo Lunar y una agenda económica europea escasa, los inversores esperaban las minutas de la reunión de enero de la Fed y otros datos económicos clave de Estados Unidos como catalizadores para las operaciones bursátiles.

* La Fed mantuvo las tasas sin cambios el mes pasado, luego de tres recortes en las tres reuniones anteriores. Es probable que las minutas reiteren que la Fed sigue estando en buena posición para ‌evaluar si es necesario otro recorte de tipos.

* El índice dólar, que mide la evolución de la moneda estadounidense ⁠frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,2% a 97,27, ampliando su avance a tres ‌días.

* La atención también sigue centrada en la situación geopolítica, después de que Irán ⁠y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre los "principios rectores" en una segunda ronda ⁠de conversaciones indirectas sobre su disputa nuclear el martes, aunque no se prevé un acuerdo inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

* En Ginebra, los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron la primera de las dos jornadas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, en las que Trump presionó a Kiev para que ‌actúe con rapidez con el fin de alcanzar ​un acuerdo que ponga fin al conflicto, que dura ya cuatro años.

* El yen japonés se debilitaba el miércoles a 153,73 unidades por dólar. La semana pasada subió casi un 3%, su mayor alza frente al dólar en casi 15 meses. (Reporte de Samuel Indyk y Rocky ‌Swift; edición de Stephen Coates, Shri Navaratnam, Lincoln Feast y Anil D'Silva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)